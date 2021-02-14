Hercai Yaren ölecek mi? Hercai 59. bölümde neler oldu?

Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı dizi yine nefes kesen bölümle ekranlara gelerek heycanları dorukta bıraktı. Hercai'nin 14 Şubat Pazar günü yayınlanan yeni bölümünde gerçekler teker teker ortaya çıkarken büyük bir sır perdesi de aralandı. İşte 59. bölümde olanlar..

Tüm gerçekler ortaya çıkıyor!

Azize, Füsun'a kızının Azra olduğunu söylemişti. Bu durum karşısında şaşıran Füsun kızını bulmanın sevincini yaşasa da gerçekleri henüz söyleyemez. Zaten kamyon kazasını düzenleyenin Füsun olduğunu bilen Azra, Füsun'a nefretini kusmuştur.

Füsun konağa gelip Hazar Şadoğlu'na, Azize Aslanbey'in annesi olduğunu söyledi. Hazar ve tüm aile bu durum karşısında şok oldu. Miran ise Azize'nin babaannesi olduğunu saklayan Reyyan'a bu durumdan ötürü tepki gösterdi. Hazar bunca yıl Azize'nin gerçekleri saklamasından ötürü çok üzülmüştür. Miran ise babasına destek olur.

Cihan, Yaren'in isteği ile Mardin'i terk etme kararı verir. Gönül ile Azad için artık her şey daha zor hale gelmiştir. Azad ailesini alıp gitmeye karar vermiştir. Gönül'e aşkını ilan eden Azad, Elif'e ihanet etmiş gibi hissettiğinden dolayı uzak kalmak istemektedir. Azad bu ilişkiye herkesin karşı çıkacağını söyleyerek, imkansızlığını dile getirse de Gönül kalması için ısrar etmiştir.

Nasuh Ağa ise çiçekler alıp Azize'nin karşısına çıkıp özür diledi. Azize'nin daha fazla acı çekmemesi için elinden geleni yapacağını söyleyerek Azize ve oğlunun arasını düzelteceğini söz verdi. Nasuh Ağa; Azize ve oğlu Hazar'ın barışmasını sağlamak için plan yapacaktır. Fakat planı işe yaramayacak ortalık daha çok karışacaktır.

Miran ve Reyyan hasrete daha fazla dayanamamıştır. Reyyan ise artık Miran'dan herhangi bir şey saklamamaya karar vermiştir.Çift barışarak romantik anlar yaşamıştır.

Füsun oğlunun katili Yaren'i kaçırdı. Yaren zaten vicdan azabı çekiyordu. Füsun oğlunun intikamı ile yanıp tutuşurken, Yaren'i öldürecek mi? Bu sorunun cevabı 60. bölüm ile ortaya çıkacak...



Hercai 60. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai 60.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında paylaşacağız. Hercai dizisi her pazar saat 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 23:29