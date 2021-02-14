Hercai'nin Reyyanı Fanlarını Instagram'dan Neden Engelliyor?

Güzel oyuncu Ebru Şahin, yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Cedi Osman ile aşk dolu fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıp, paylaştığı fotoğrafların altına, Cedi Osman’a olan aşkını ifade eden sözler yazmayı da ihmal etmezken geçtiğimiz günlerde hesabını kapattı. Basketbolcu Cedi Osman ve Ebru Şahin'in aşkı oldukça konuşulmuş ve çevresi tarafından birbirlerine oldukça yakıştırılmıştı. Yaklaşık 1 yıldır birlikte olan çift mutlu anlarını sosyal medyada paylaşıyorlardı, ancak Ebru Şahin Instagram hesabını geçtiğimiz saflarda kapattı.

2020 yılında sürpriz aşıklarından olan Ebru- Cedi aşkı magazin dünyasını adeta bomba gibi düşmüştü. Ebru Şahin'in uzun süredir oynadığı başarıdan başarıya koşan Hercai dizisinde adından sıkça bahsettirdi. Dizinin takipçileri Ebru Şahin'in hercai dizisindeki rol arkadaşı olan Akın Akınözü’nü birbirlerine oldukça yakıştırırken bazı hayranları ise Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün fal sayfalarını açtı, bu durum Ebru şahin sinirlendirmiş olacak ki açılan bu sayfaları engellemiş.

Ebru Şahin ve basketbolcu Cedi Osman sevgilisi ile paylaşmış olduğu fotoğraflarda Instagram'da takipçileri tarafından beğeniler alıyordu, çift ilişkilerini önce yalanlasalarda, sonrasında beraber çıkan fotoğraflarının ardından bu beraberliği kabul etmişlerdi.

Ebru Şahin'in basketbolcu Cedi Osman’ın yeğeni ile birlikte olduğu fotoğrafı sosyal medyada paylaşılmasının ardından, 26 yaşındaki güzel oyuncu Ebru Şahin'in Cedi Osman'ın ailesine girdiğine yönelik yorumlara neden olmuştu.

Hercai dizisi çekimlerine Mardin'de devam ederken, Cedi Osman Ebru Şahin görmek için Hercai dizi setine ziyaret etmiş ve çiftin burada çekilmiş oldukları fotoğrafı Instagram hesabında paylaşılmış ve altına ‘İyi Ki’ notu düşülmüştü.

Ebru Şahin Hercai dizisindeki rol arkadaşı olan Akın Akınözü'nün kendisine yakıştıran bütün fanlarını, fan hesapları tek tek engellemiş ve bu durum üzerine çok tepki alınca da sosyal medya hesaplarını kapatmakta çareyi bulmuş.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 21:44