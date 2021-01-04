Hercai Harun neden diziden ayrıldı? Ahmet Kayakesen diziden ayrılıyor

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Yılbaşı nedeniyle dizi 1 Ocak tarihinde ekranlara gelmemişti. Pazar günleri ATV ekranlarında izleyiciler tarafından keyifle izlenen Hercai dizisinde ayrılık rüzgarları esmeye başladı. Mecit Sonakan, Ebru Şahin, Akın Akınözü gibi usta kişilerin yer aldığı dizi de önümüzdeki bölüm ayrılıklar başlayacak.

Hercai Harun Neden Ayrıldı?

Harun karakterine can veren Ahmet Kayakesen önümüzdeki bölüm Hercai dizisinden ayrılıyor. Paylaşılan haber sonrasında sosyal medyada diziseverler arasında üzülenlerde var, sevinenlerde. İşte yapılan bazı yorumları:

"Ne şoku be coktan ayrılması gerekiyordu kötü kalpli Yaren i mutlumu görecekti seyirci birde

Yaa seviyoduk aslında harunu

Hayır ya

Dizinin tadı kalmadı zaten Harun Yaren kimyası shipi için izliyodum artık izlemem miyminti reymir den gına geldi

#Hercai Yerinde Dursun #reymir Dursun Yerinde Onlardan Başkasıyla İlgilenmiyoruz

Dizi final yapmayacak mı"

Gelen bu yorumlar sonrasında dizi final hazırlığı mı yapıyor sorusu akıllara geldi. Diziyle aynı gün yayınlanan rakiplerinin güçlü olması, izleyici kitlesinde azalma nedeniyle Hercai gün geçtikçe final kararına doğru yaklaşıyor diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde Hercai dizisinde neler yaşanacak hep birlikte yaşayıp göreceğiz.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 20:55