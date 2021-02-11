Hercai Final Mi Yapıyor?

3 sezondur ATV ekranlarında seyircileri ile buluşan Hercai dizisi bugüne kadar 58 bölümünü geride bıraktı. Gün değiştirme kararı alınmasından itibaren dizi de reyting oranının düşmesi ile dikkatleri Hercai üzerine çekti. Geçtiğimiz hafta da düşük reytinglerin devam etmesi dizinin final yapıp yapmayacağı konusunu gündeme getirdi. Hercai Totalde hala iyi bir seviyede bulunmakta ancak AB grubunda ise neredeyse yok hükmünde denilecek bir seviyede. AB grubunda izleyici grubunun büyük bir kısmını kaybeden dizi, ABC1’de ise bir miktar daha yüksek. Ancak bu sonuçlar dizi için yeterli gelmiyor. Son 2 haftada elde edilen sonuçlara göre Atv'nin sevilen dizisi Hercai’nin yalnızca totalde görülen performansları ile yayın hayatına devam ettiği anlaşılmaktadır. Ancak gün değişikliği kararının alınması dizi için çok faydalı olmadı. Cuma’dan Pazar’a alınan Hercai’nin reyting oranlarını yükselmedi.

Total de düşüş görülen dizide sosyal medyada hayranları birbirleri ile kapıştı. Görülen o ki 2 haftada düşük reyting oranları gözlemlenen dizinin gelecek bölümlerinde neler yaşanacağı izlenme oranına bağlı olacak. İlerleyen bölümlerde de diziden vazgeçenlerin sayısı artar ve seyirciler diziyi izlemeye devam ederse Total reytingleri de ciddi bir şekilde düşer. Ve bu durum Hercai’nin final yapma konusunu gündeme getirir.

Bununla birlikte dizinin senaryosunda Miran ve Reyyan arasındaki yaşanan aşk hikayesinde tekrardan sorunlar gündeme gelmekte. Azize’yi bıçaklayan kişinin Dilşah olduğunu gizleyen Reyyan, Miran’dan daha önce görmediği bir şekilde tepki almıştı. Dizi izleyicileri ise hamile bir kadına bu kadar yüklenilmesi konusuna rahatsızlık duymuş ve üzülmüştü. Sosyal medyada bu konu gündeme gelmiş ve hamile bir kadına bu şekilde davranılmasına kesinlikle karşı çıkılmıştır. Ancak Hercai dizisinin hayranları dizinin yeni bölümünde de benzer sahnelere şahit olacak. Mira’nın Reyyan’a suçlu gibi davranışlar sergilemesi ve sarf ettiği sözler bebeklerinin sağlığını oldukça tehlikeye atmakta. Ancak Mira’nın ısrarla bu duruma devam etmesi ve Reyyan’a kötü davranması seyirci kitlesini fazla miktarda kızdırdı. Dizinin takipçileri sosyal medyada yorumlar yaparak Mira’nın Reyyan’a bu şekilde davranmaya bir son vermesi gerektiği hakkında hemfikir oldu.