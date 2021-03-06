Hercai Dizisinde Beklenmedik Ayrılıklar! İki İsim Gidiyor

ATV ekranlarında her pazar akşamı seyircisiyle buluşan hercai dizisinin izleyicilerine kötü bir haber bekliyor. Dizi hakkında çıkan kulis bilgisine göre dizinin sevilen iki karakteri diziden ayrılıyor. Dizi ekibi ile vedalaşan isimlerin Ebru Şahin'in sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım ile netleşti.

3 sezondur ekranlarda olan ve başarılı sezonlar geçirilen hercai dizisi, pazar akşamları seyircisi ile buluşuyor. Dizinin başrolünde yer alan Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün oynadığı hercai dizisinde gerçekleşen ayrılık, bir süredir yaşanan reyting düşüşünden dolayı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Dizide Azad rolünü canlandıran Ahmet Tansu taşanlar ve Gönül'ü canlandıran Oya Unustası yakın zamanda diziden ayrılacak ikilinin hayranları ise bu habere oldukça üzüldü. 62. bölümü yayınlanacak olan dizinin fragmanı ekranlara geldi, programda Azat ve Gönül ilişkin herhangi bir sahne bulunmuyor.

Ebru Şahin'in Instagram hesabından paylaşmış olduğu fotoğraf ile ayrılık netleşti. Ebru Şahin Instagram hesabından paylaşmış olduğu fotoğrafın altına şu yorumu düştü, ‘’ yolunuz çok güzel ve bereketli olsun huzur dolu buluşalım’’ notunu düştü. Gönül rolünü canlandıran Oya Unustası'ndan ise paylaşımın altına yorum gecikmede, Unustası paylaşımın altına yorum olarak, ‘’ Aretim, ballım, ağlatmasan’’ notunu düştü. Azad rolünü canlandıran Ahmet Tansu taşanlar ise, ‘’ devrem sana yazılacak bin tane cümle var ama duygusala bağlamayalım di mi’’ notunu düştü.

Ebru Şahin'in paylaşmış olduğun fotoğrafı binlerce beğeni ve yorum geldi. bir süre önce Instagram hesabını kapatan ve sosyal medya detoksu yapan Ebru Şahin yakın zamanda tekrar kendi Instagram hesabına dönüş yaparak hayranlarını sevindirdi. Ayrıca Ebru Şahin'in, Hercai dizisinde rol arkadaşı olan Akın Akınözü ile kendisini yakıştıran ve fan hesabında Akın Akınözü ve kendisinin fotoğrafını paylaşan kişileri de engellediği öğrenmişti. Ebru Şahin uzun süredir basketbolcu Cedi Osman ile aşk yaşıyor.