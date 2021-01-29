Hercai Dizisinde Beklenmedik Ayrılık

ATV ekranlarında yayımlanan ve izleyenler tarafından yoğun ilgi gören Hercai dizinde son dakika gelişmesi yaşandı.Uzun süredir çekilen ekranların başarılı dizisi Hercai'de ani bir ayrılık yaşandı. Ekranların sevilen dizisi Hercai her pazar akşamı Atv'de yayınlanmaktadır. başrollerini güzel oyuncu Ebru Şahin ve başarılı oyuncu Akın Akınözü’nün paylaştığı dizide, dizinin çocuk oyuncusu Ebrar Demirbilek artık kadroda bulunmayacak.

ATV ekranlarında her pazar izleyicisi ile buluşan seyirciler tarafından oldukça sevilen reyting rekortmeni dizide yaşanılan ayrılık oyuncuları ve dizinin sıkı takipçisi olan izleyicileri üzdü. Ebru Şahin'in oynadığı Reyyan karakterinin kardeşi rolünde oynayan Ebrar Demirbilek bundan sonraki bölümlerde eğitim hayatı aksadığı için yer almayacak.

50 bölüm boyunca Reyyan karakterinin kardeşi olarak canlandırdığı ve başarılı bir şekilde oyunculuk yapan Ebrar, dizide Gül Şadoğlu karakterine rol vermektedir. Okulunun çok yoğun olması sebebiyle diziye veda etti.

Çocuk oyuncu Ebrar Demirbilek’in diziden ayrılmasının sebebi ise, dizinin çekinme Mardin'de olması ve bundan dolayı Ebrar'ın okul hayatının aksadığı belirtildi.

Ebrar Demirbilek kimdir?

30 Eylül 2013 tarihinde İstanbul'da doğan Ebrar Demirbilek, annesi Leyla Hanım'ın sosyal medyaya video atması ile tanındı. Küçük yaşta sosyal medyaya sempatik videosu ile Türk halkının sempatisini kazanmış, adına bir sürü Instagram üzerinden fan sayfası açılmıştı.Çok küçük yaştan beri ekrana aşina olan çocuk oyuncu 3 yaşında ajansa kaydolması ile birlikte dizi ve sinema dünyasına adım attı. Sevilen ve reytingi bol dizi ve filmlerde rol alan Ebrar, Yalan Dünya, Hayat Dediğin, Sen benimsin, meleklerin aşkı dizilerinde başarılı oyunculuk sergileyen Ebrar Demirbilek aynı zamanda Vecihi Hürkuş adlı sinema filminde de çocuk oyuncu olarak rol almıştır. Aynı zamanda çocuk yarışma programlarına konuk olan Ebrar'ın Youtube'da da videolarını paylaştığı bir kanal vardır.

Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2021, 20:25