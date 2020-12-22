Hercai dizisi gün mü değiştirdi? Hercai yeni bölüm hangi gün? Neden gün değiştirdi, final mi yapacak?

ATV'nin büyük ilgi gören dizisinde gün değişikliği kararı alındı. Dizinin neden günü değiştirdiği merak ediliyor. Peki hangi gün yayınlanacak? İşte yeni günü haberimizde..