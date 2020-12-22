Hercai dizisi gün mü değiştirdi? Hercai yeni bölüm hangi gün? Neden gün değiştirdi, final mi yapacak?

ATV'nin büyük ilgi gören dizisinde gün değişikliği kararı alındı. Dizinin neden günü değiştirdiği merak ediliyor. Peki hangi gün yayınlanacak? İşte yeni günü haberimizde..

Hercai dizisi gün mü değiştirdi? Hercai yeni bölüm hangi gün? Neden gün değiştirdi, final mi yapacak?

Cuma akşamı yayınlanan fenomen dizi pazar günü yayınlanacak!

Hercai 'nin artık pazar günü yayınlanacağı Birsen Altıntaş tarafından duyuruldu.

Hercai dizisi Mia yapım imzalı , yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan’ın kaleme aldığı  dram dizisidir. Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin yer alıyor. Dizinin konusunda intikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi işleniyor.

Cuma günü yayınlanan dizi ilk 5'e giremiyor. Kırmızı Oda zirvenin sahibi. Ayni gün yayınlanan Arka Sokaklar ve Ramo'nunda reytingleri oldukça yüksek. Dizi bu nedenle pazar gününe alındı.

Dizinin final yapacağı iddiasıda gündemde.Fakat yapımdan herhangi bir açıklama yok.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020, 17:00
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