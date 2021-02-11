Hercai Dizisi Final Mi Yapıyor? Hayranlarına Kötü Haber Geliyor

ATV ekranlarında ilk çıktığı andan itibaren fırtınalar koparan Hercai dizisi finale mi hazırlanıyor? Hercai dizisi ilk çıktığı andan bu yana oldukça kez gündeme gelmişti. Gerek başarılı oyunculuğu ve kendisine bağlayan hikayesiyle gerekse de kadına yönelik şiddet ile.

Dizi bir yandan yerlerde serildi bir yandan da göklerde yükseltildi. Bir gerçek aşk denildi bir de olmaz olsun böyle aşk denildi. Fakat Hercai her şeye rağmen 58 bölümü tamamladı. 3.sezon çekimlerinin devam ettiği dizi de ise eski fırtınalardan yer yok şimdi!

Dizinin reytingleri hızlı bir şekilde düşmeye devam ediyor. Dizi reyting düşüşlerine karşı gün değiştirdi fakat ne fayda! Dizide reyting düşüşleri devam ediyor. Bu düşüşler nedeniyle de dizi için çanlar çalmaya başladı!

Genel olarak bakıldığımızda ise Hercai dizisi ortalama olarak oldukça iyi bir reyting getiriyor. Fakat eskiden olduğu gibi AB grubunda yer almıyor. İddialı dizinin yani eski halinden eser yok. Cuma günlerinden pazar gününe taşınan dizi için bu da yeterli olmadı. Reytingler düşmeye devam etmekte.

Dizinin final yapıp yapmaması ise tamamen seyircilere bağlı. Eğer seyirciler tarafından izlenmeye devam edilir ve reytinglerinde yükseliş olursa Hercai dizisi her şeye rağmen ayakta kalır ve final yapmaktan kurtulur.

Peki dizi şu an nerede?

Reyyan ve Miran’ın aşkında ise yine problemler var. Reyyan, Azize’yi bıçaklayan kişinin Dilşah olduğunu saklamıştı ve bu nedenle de Miran’dan hiç beklemediği bir tepki aldı.

Fakat dizi bu olay nedeniyle tekrar gündem oldu. Sadece bir şov olsa da hamile bir kadına bu kadar gelinmesi yadırgandı.

59.bölümde ise yine senaryo gereği benzer sahnelerin yer alması bekleniyor. Dizin hayranları ise Reyyan’ın, Dilşah yüzünden haksızlığa uğradığından yakınıyor.

14 Şubat sevgililer gününde ise Hercai dizisinin 59.bölümü yayımlanacak. Reyyan ve Miran arasındaki sürtüşmeler umarım son bulur ve Reyyan hak ettiği değeri görebilir.