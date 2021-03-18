Hercai Dizisi Final Mi Yapacak? Sevilen Oyuncu Kadrodan Ayrıldı

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi hercai de ayrılıklar devam ediyor. Uzun süredir ayrılık haberleri ile gündeme gelen dizide, bir oyuncu daha kadrodan ayrılıyor. Ekranların sevilen dizisi Hercai'de sevilen bir oyuncu daha dizinin kadrosunda ayrıldı. Başarılı oyuncu, ilerleyen bölümlerde Hercai dizisinde rol almayacak. Dizinin ilk bölümlerinden bu zamana kadar başarılar bir şekilde oyunculuk sergileyen Hazar Şadoğlu rolünü canlandıran Serhat Tutumluer bundan sonraki bölümlerde yer almayacak. Dizinin sevilen oyuncuları teker teker kadrodan ayrılmaya başladı. Bu da akıllara dizi final mi yapacak? sorusunu getiriyor.

Reyyan'ın babası Hazar Şadoğlu rolünü canlandıran Sevilen oyuncu Serhat Tutumluer, Hercai dizisinin kadrosundan ayrılıyor.

ATV ekranlarının vazgeçilmez dizisinde ayrılıklar bir bir devam ediyor. Dizide Reyyan karakterini, güzel oyuncu Ebru Şahin canlandırırken Miran karakterini ise başarılı oyuncu Akın Akınözü canlandırıyor. Başrolünü ise Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün canlandırmış olduğu diziye ilgi çok büyük.

Son olarak hercai dizisi, başarı oyuncu Serhat Tutumluer ile yollarını ayırma kararı aldı. Dizinin başından beri Hazar Şadoğlu rolü ile ekranlara gelen ünlü oyuncu, bundan sonraki bölümlerle dizide yer almayacak. Hercai dizisinde, Ahmet Kayakesen, Ahmet Tansu taşlar ve Oya Unustası’nın ardından Serhat Tutumluer’in de ayrılması ile birlikte, dizi final mi yapacak sorularıda akıllara gelmeye başladı.

Serhat Tutumluer Kimdir?

29 Haziran 1972 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Tutumluer, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde almıştır. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü bitiren ünlü oyuncu, 1996 Yılında 'Tersine Akan Nehir' ile televizyon karşısına geçti.

1995-1997 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmalar yürüten ünlü oyuncu, 1997 yılından bugüne kadar çalışmalarını Kocaeli Şehir tiyatrolarında sürdürüyor. İstanbul'da kurucuları arasında bulunduğu, Talimhane Tiyatrosunda birçok tiyatroda oyun sergileyen ünlü oyuncu son olarak ATV ekranlarının sevilen dizisi hercai de Hazar Şadoğlu karakterini canlandırdı.