Hercai Dizisi Final Mi Yapacak? Sevilen Oyuncu Kadrodan Ayrıldı

Uzun süredir ATV ekranlarında yayımlanan Hercai dizisinde adeta yaprak dökümü dönemi başladı. Dizinin sevilen karakterleri tek tek kadrodan ayrılmaya başladı.

Hercai Dizisi Final Mi Yapacak? Sevilen Oyuncu Kadrodan Ayrıldı

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi hercai de ayrılıklar devam ediyor.  Uzun süredir ayrılık haberleri ile gündeme gelen dizide,  bir oyuncu daha kadrodan ayrılıyor.  Ekranların sevilen dizisi Hercai'de sevilen bir oyuncu daha dizinin kadrosunda ayrıldı.  Başarılı oyuncu,  ilerleyen bölümlerde Hercai dizisinde rol almayacak.  Dizinin ilk bölümlerinden bu zamana kadar  başarılar bir şekilde  oyunculuk sergileyen  Hazar Şadoğlu rolünü canlandıran Serhat Tutumluer bundan sonraki bölümlerde yer almayacak.   Dizinin sevilen oyuncuları teker teker kadrodan ayrılmaya başladı.  Bu da akıllara dizi final mi yapacak?  sorusunu getiriyor.

Reyyan'ın babası Hazar Şadoğlu rolünü canlandıran Sevilen oyuncu Serhat Tutumluer,  Hercai dizisinin kadrosundan ayrılıyor.

ATV ekranlarının vazgeçilmez dizisinde  ayrılıklar bir bir devam ediyor.  Dizide  Reyyan karakterini, güzel oyuncu Ebru Şahin canlandırırken  Miran karakterini ise  başarılı oyuncu Akın Akınözü  canlandırıyor.  Başrolünü ise Ebru Şahin ve Akın Akınözü'nün canlandırmış olduğu diziye ilgi çok büyük.

 Son olarak  hercai dizisi,  başarı oyuncu Serhat Tutumluer ile yollarını ayırma kararı aldı. Dizinin başından beri Hazar Şadoğlu rolü ile ekranlara gelen ünlü oyuncu,   bundan sonraki bölümlerle  dizide yer almayacak.  Hercai dizisinde,  Ahmet Kayakesen, Ahmet Tansu taşlar  ve Oya Unustası’nın  ardından Serhat Tutumluer’in de  ayrılması ile birlikte,  dizi final mi  yapacak sorularıda  akıllara gelmeye başladı.

Serhat Tutumluer Kimdir?

29 Haziran 1972  tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Tutumluer,  üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde almıştır. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünü bitiren ünlü oyuncu,  1996 Yılında 'Tersine Akan Nehir' ile televizyon karşısına geçti.

1995-1997  yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmalar yürüten ünlü oyuncu,  1997 yılından bugüne kadar çalışmalarını Kocaeli Şehir tiyatrolarında sürdürüyor.  İstanbul'da   kurucuları arasında bulunduğu, Talimhane Tiyatrosunda birçok tiyatroda  oyun sergileyen ünlü oyuncu son olarak  ATV ekranlarının sevilen dizisi hercai de Hazar Şadoğlu karakterini canlandırdı.

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