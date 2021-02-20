Hercai'de Flaş Gelişme! Hercai 60. yeni bölümde neler olacak?

Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı dizi nefes kesen bölümle rle ekranlara gelerek heycanları dorukta bırakıyor. Hercai'nin 14 Şubat Pazar günü yayınlanan son bölümünde gerçekler ortaya çıkarken büyük bir sır perdesi de aralanmıştı. Peki 59. bölümde neler oldu? 60. bölümde neler olacak?

59. bölümde neler oldu?

Azize, Füsun'a kızının Azra olduğunu söylemişti. Bu durum karşısında şaşıran Füsun kızını bulmanın sevincini yaşasa da gerçekleri henüz söyleyemedi. Zaten kamyon kazasını düzenleyenin Füsun olduğunu bilen Azra, Füsun'a nefret etmektedir. Füsun konağa gelip Hazar Şadoğlu'na, Azize Aslanbey'in annesi olduğunu söyledi. Hazar ve tüm aile bu durum karşısında şok oldu. Miran ise Azize'nin babaannesi olduğunu saklayan Reyyan'a bu durumdan ötürü tepki gösterdi. Hazar bunca yıl Azize'nin gerçekleri saklamasından ötürü çok üzülmüştür. Miran ise babasına destek olur.

Cihan, Yaren'in isteği ile Mardin'i terk etme kararı verir. Gönül ile Azad için artık her şey daha zor hale gelmiştir. Azad ailesini alıp gitmeye karar vermiştir. Gönül'e aşkını ilan eden Azad, Elif'e ihanet etmiş gibi hissettiğinden dolayı uzak kalmak istemektedir. Azad bu ilişkiye herkesin karşı çıkacağını söyleyerek, imkansızlığını dile getirse de Gönül kalması için ısrar etmiştir. Nasuh Ağa ise çiçekler alıp Azize'nin karşısına çıkıp özür diledi. Azize'nin daha fazla acı çekmemesi için elinden geleni yapacağını söyleyerek Azize ve oğlunun arasını düzelteceğini söz verdi. Nasuh Ağa; Azize ve oğlu Hazar'ın barışmasını sağlamak için plan yapacaktır. Fakat planı işe yaramayacak ortalık daha çok karışacaktır. Miran ve Reyyan hasrete daha fazla dayanamamıştır. Reyyan ise artık Miran'dan herhangi bir şey saklamamaya karar vermiştir. Çift barışarak romantik anlar yaşamıştır. Füsun oğlunun katili Yaren'i kaçırdı. Yaren zaten vicdan azabı çekiyordu. Füsun oğlunun intikamı ile yanıp tutuşurken, Yaren'i öldürecek mi? Bu sorunun cevabı 60. bölüm ile ortaya çıkacak...

60. bölümde neler olacak?

En çok merak edilen şüphesiz Yaren'in ölüp ölmeyeceğidir. 60. bölüm fragmanı yayınlanan dizide Füsun'un Yaren'i öldürmekten vazgeçtiği görülmüştür. Yaren söyledikleri ile Füsun'u vazgeçirmeyi başarmıştır. Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan kırgınlıkları son vererek aşklarına devam etmektedir. Öyle ki Miran, Reyyan'ın isteğiyle Azize'ye bir şans vermeye bile karar vermiştir.





