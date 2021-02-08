Hercai'de bütün sırlar ortaya çıktı! Hercai 59.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai 7 Şubat Pazar yeni bölümü ile ekranlara geldi. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı dizi yine heyecanları dorukta bıraktı. 58. bölümü ile ekranlara gelen dizide ise büyük bir sır ortaya çıktı. İşte 58.bölümde olanlar!

Hercai 57.bölümde neler olmuştu?

Miran'ın trafik kaza geçirmesinin arkasında Füsun'ün olduğu ortaya çıktı. Nasuh Ağa bunu öğrenince Füsun'u ölümle tehdit etti. Füsun ise Azize'den geçmişin intikamını almaya son derece kararlıydı. Füsun oğlu Harun'un ölmesinin ardından ortalığı iyice karıştırarak planlar yapmaya devam ediyordu.Aynı zamanda öldü bildiği kızının aslında ölmediğini öğrendi. Her yerde kızını arayan Füsun kızının kim olduğunu buldu. Tüm gerçekleri ise Miran'ın babaannesi Azize biliyordu.

Kaza geçiren Miran ise iyileşerek eve döndü. Miran'ın annesi Dilşah ise tüm gerçekleri oğlu Miran'a anlattı. Azra'nın gerçek kızı olmadığını ve yıllar önce anlaşma yaparak Azra'yı sahiplendiğini açıkladı. Azize tüm gerçekleri anlattı ve Füsun'un kızının Azra olduğu 57. bölümün sonunda ortaya çıktı.

Hercai 58. bölümde neler oldu?

Dilşah, Azize'yi bıçaklamıştı. Azra doktor olduğu için müdahale ederek kurtardı. Bunu duyan Miran, çok tepki verdi. Azad ise babasının ve ablasının katil olduğunu öğrenerek hayatının şokunu yaşadı. Bu durum karşısında çok sinirlenen Azad babasına polise gitmesi konusunda baskı yaptı.

Füsun yine yaptı yapacağını!

Yayınlanan son bölümde Füsun tüm gerçekleri ortaya çıkardı. Füsun tarafından Hazar Şadoğlu ,Azize Aslanbey'in annesi olduğunu öğrendi. Tüm aile bu durum karşısında şoka girerken Miran Azize'nin babaannesini olduğunu öğrenince gözyaşlarına boğuldu.

Hercai 59. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai 59.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.Yayınlandığında paylaşacağız.

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 00:33