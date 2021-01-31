Hercai Azra 'nın gerçek annesi Füsun mu? Hercai Füsun'un kızı kim?

Pazar akşamlarının sevilen dizisi Hercai 31 Ocak 2021 tarihinde 57.bölümü ekranlara geldi. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin 56. bölüm sonunda Miran'ın trafik kazası geçirmesi ile sona ermişti. Miran' ın trafik kazası geçirmesin ile ölüp ölmediği merak edilmeye başlandı. Peki Hercai Miran öldü mü? Hercai 57. bölümde neler oldu?

Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı dizi nefes kesen bölümle ekranlara geldi. Reyhan ve Miran'ın aşkı gözler önüne serildiği Hercai dizisi her pazar saat 20:00'de ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Hercai 57.bölümde neler oldu?

Miran'ın trafik kaza geçirmesinin arkasında Füsun'ün olduğu ortaya çıktı. Nasuh Ağa bunu öğrenince Füsun'u ölümle tehdit etti. Füsun ise Azize'den geçmişin intikamını almaya son derece kararlıdır. Füsun oğlu Harun'un ölmesinin ardından ortalık iyice karıştırarak bedelini ödetmeye çalışmaktadır. Aynı zamanda öldü bildiği kızının aslında ölmediğini öğrenmiştir. Her yerde kızını arayan Füsun kızını bulabilecek mi? Tüm gerçekleri ise Miran'ın babaannesi Azize biliyor. Azize gerçekleri anlatacak mı ?

Kaza geçiren Miran ise iyileşerek eve dönmüştür. Miran'ın annesi Dilşah ise tüm gerçekleri oğlu Miran'a anlatır. Azra'nın gerçek kızı olmadığını ve yıllar önce anlaşma yaparak Azra'yı sahiplendiğini açıklar. Azra'nın gerçek annesi kim?

Bu durumların arkasından diziseverler; Azra'nın gerçek annesinin Dilşah olmadığının ortaya çıkması ve Füsun'un öldü sanılan kızının aslında yaşadığı Hercai dizisinde Azra'nın gerçek annesinin Füsun olup olmadığını merak ediyor.

Azize tüm gerçekleri anlatıyor ve Füsun'un kızının Azra olduğu 57. bölümün sonunda ortaya çıkıyor.

Hercai 58. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Hercai dizisinin 58.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 23:49