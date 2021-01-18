Hercai Azra kim? Sera Kutlubey kimdir?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai 'ye yeni oyuncu !

Hercai dizisinde Ahmet Kaya Keseken'in ayrılmasından sonra Sera Kutlubey dizisinin kadrosuna dahil oldu. Sera Kutlubey, Hercai'de Azra karakterini canlandıracak. Güzel oyuncu Dilşah'ın kızı olarak ekranlara gelecek. Hercai dizisinin sevenleri Sera Kutlubeyin diziye dahil olacağı haberlerinden sonra oyuncuyu merak edip araştırmaya başladı. Peki Sera Kutlubey kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm merak edilenler haberimizde yer alıyor..

Hercai; Mia yapım imzalı , yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu dram türünde dizidir. Senaryosunu önce Eda Tezcan’ın daha sonra Feraye Şahin'in yazdığı diziside senarist değişikliği yeniden yaşanarak dizinin yeni senaristi Sema Ali Erol oldu. Hercai dizisinin başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin yer alıyor. İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi anlatılıyor. 3 sezondur cuma günleri yayınlanan dizi artık pazar günleri yayınlanıyor. Hercai dizisi her pazar saat 20:00'de ATV'de..

Sera Kutlubey kimdir?

Sera Kutlubey 19 Nisan 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.1.67 metre boyunda, 52 kilo ve Koç burcudur. Haliç Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk ve diksiyon dersleri alarak ilk oyunculuk deneyimini 2016 yılında yayınlanan "Kehribar" adlı dizi ile yaşamıştır. Kehribar dizisinde Leyla'yı canlandırmıştır. Daha sonra yine 2016 yılında yayınlanan"Babam ve Ailesi " dizisinde rol almıştır. Babam ve Ailesi dizisinde ise Hasret karakterini canlandırmıştır.

2017 yılında yayınlanan İsimler adlı dizide Seher'i canlandıran Serra Kutlubey asıl ününe 2019 yılında yayınlanan Zalim İstanbul adlı dizi ile kavuşmuştur. Sera Kutlubey bu dizide de Cemre karakterine hayat vermiştir.

Kehribar

Babam ve Ailesi

İsimsizler

Zalim İstanbul