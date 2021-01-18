Hepsi’nin Cemre’si Hamile Mi? Yeni Evlenen Şarkıcı Verdiği Poz İle Çok Konuşuldu!

Hepsi grubunun sevilen eski üyesi Cemre Kemer, geçtiğimiz haftalarda uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi ile evlenerek sosyal medya hesabı üzerinden nikah anına ait fotoğraflar paylaşmıştı. Kemer bu kez ise farklı bir konu ile magazin gündeminin ilk sıralarında yerini aldı. Yaptığı şarkılar, dansları ve dizisi ile bir döneme damga vuran Kemer, ayna karşısında verdiği poz ile “Hamile mi?” sorularını tekrar akıllara getirdi. Ani bir şekilde evlenen çift için Cemre Kemer’in hamile olduğu, bu yüzden apar topar evlendikleri yazılmıştı. Ünlü şarkıcının paylaşmış olduğu son fotoğraf ise bu iddiaları güçlendirdi. Ayna karşısına geçip büyüyen karnını gösteren Kemer hayranlarının ilgi dolu yorumları ile karşılandı. İşte detaylar…

Cemre Kemer Hepsi isimli grubu ile bir dönemin idolü haline gelmişti. Yaklaşık bir ay önce de uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Emir Medina ile nikah masasında oturan şarkıcı, magazin gündeminde bebek haberi ile en üst sıralarda yer aldı. Evlendikleri gün Instagram hesabından yaptığı paylaşımları ile güzel haberi hayranları ile paylaşan şarkıcı bu kez bebek haberi verdi. Ani olarak gerçekleşen evliliklerinin sebebi olarak hamilelik iddiaları konuşulmuştu. Bu kez Kemer, bu iddiaları güçlendirecek bir fotoğraf paylaşarak sevenlerini mutlu etti.

Ayna karşısına geçip büyümekte olan karnını fotoğraflayan şarkıcı paylaşmış olduğu hikayesinin üstüne bunu sabah çekmiştim önden 1 porsiyon olsam da yandan 1.5 notunu düştü.

Hepsi grubunun eski üyesi Gülçin Ergül de geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanmış ve arkadaşının evlilik haberini sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşması ile öğrendiğini duyurmuştu. Herkes gibi sosyal medyadan öğrendiğini söyleyen Ergül, haberim yoktu öğrendiğim zaman hemen tebrik edip altına yorum yazdım açıklamasını yapmıştı. Eskisi gibi yakın olmadıkları için haberi olmaması hakkında bunda anormal bir durum yok sözlerini söyleyen Gülçin Ergül, artık barıştıklarını, zaten bir davet dileğinin de olmadığını ve sonsuza kadar arkadaşının mutlu olmasını istediğini belirtti.