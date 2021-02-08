Hepsi Grubu’ndan Cemre’ye Hamilelik Yaramadı! Sağlığı Kötü Etkilendi

Bir zamanların popüler grubu Hepsi’nin solistlerinden biri olan Cemre Kemer’den kısa süre önce hamilelik haberi gelmişti. Bu haberi ile hayranlarını sevindiren Cemre Kemer’e ise hamilelik yaramadı! Kemer cildinin bozulduğunu ve sinirli olduğunu söyledi. Tüm ayrıntılar ise haberimizde!

2 aylık hamile olan sevilen sanatçı Cemre Kemer, 23 Aralık tarihinde iş adamı Emir Medina ile evlenmişti. Ardından çiftçin bebekleri olacağını öğrenmişti. Cemre Kemer ise bu sevindiren haberden sonra hayranlarını endişe ettirecek şeyler söyledi!

YAN ETKİLERİNDEN ŞİKAYETÇİ

Cemre Kemer hamileliğin yan etkilerinden çekiyor! Güzel sanatçının burnu büyümüş, cildi bozulmuş ve sinirli bir ruh haline bürünmüş.

TAKİPÇİLERİ İSE KIZDI

Sosyal medyada aktif olarak yer alan Cemre Kemer ise birkaç günce önce paylaşım yapmıştı. Yaptığı paylaşımda 2 aylık hamile olan güzel sanatçı vücudundan yaşadığı değişimlerden bahsetmişti. Karnının şiştiğinden, cildinin değiştiğinden ve burnunun büyüdüğünü söyleyen Kemer’e ise takipçilerinden kızgın yorumlar geldi.

Takipçileri ise Cemre Kemer’e “anne olmak kolay değil”, “cildini boş ver bebeğinin sağlığı daha önemli” diyerek tepkilerini paylaştılar.

Cemre Kemer ise eşi Emir Medina ile salgın nedeniyle hızlı bir evlilik yapmıştı. Hatta o kadar hızlı olmuştu ki bazı arkadaşları bile evlendiğini sosyal medya üzerinden öğrenmişti. Cemre Kemer ise bu salgın yüzünden sadece aile arasında olduğunu açıklayan bir paylaşım yapmış ve evlilik fotoğraflarını paylaşmıştır.

Cemre Kemer Kimdir?

Cemre Kemer hem şarkıcı hem de oyuncu kimliğiyle karşımıza çıktı.

17 Şubat 1985 yılında İstanbul’da doğmuştur. Cemre Kemer’in aynı zaman Dilan ve Sehle adlarına iki kız kardeşi vardır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarında bale eğitimi almıştır.

Mavi rengi çok sevdiğini belirten Cemre Kemer 2005 yılında çocukluk arkadaşları Eren Bakıcı, Gülçin Ergül ve Yasemin Yürük ile birlikte Hepsi adlı müzik grubu kurmuşlardı.

Hepsi grubuyla ve ardından 13 Mayıs 2007 tarihinde başlayan dizisiyle oldukça popüler olan grup ise daha sonra dağıldı. Fakat grubun tüm üyeleri halk tarafından çok sevilmekte.