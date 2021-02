Hemcinsi İle Öpüştüğü Fotoğraflar Yayınlandı Hayatı Kaydı!

Geçtiğimiz senelerde, model Senem Kuyucuoğlu Amerikalı bir partiye katılmış ve bu partide Kuyucuoğlunun hemcinsiyle öpüştüğü görüntüler basına yansımıştı. Geçtiğimiz günlerde Katarsis X-TRA programa katılan Senem Kuyucuoğlu yaşadığı zor zamanları anlattı. Kuyucuoğlu en yakın arkadaşı tarafından afişi edildiğini ve bütün hayatının elinden alındığını söyledi.

Senem Kuyucuoğlu, Best Model of Turkey 2007 birincisi, Best Model of The World 2007 ikincisi, 2009 Miss Turkey ikincisi seçilmişti. Bir süredir ortalıkta görünmeyen Kuyucuoğlu geçtiğimiz günlerde uzman klinik psikolog Gökhan Çınar tarafından hazırlanıp sunulan Katarsis X-TRA adlı programa konuk oldu. Kariyerinin en zirvesinde olduğu dönemde Amerika'da bir partiye katılan Kuyucuoğlu’nun hem cinsi ile öpüştü fotoğraflar basına yansımıştı ve büyük tepki toplamıştı. Yıllardır kendini insanlardan izole eden Kuyucuoğlu hayatının altüst olmasına sebep olan dönemi anlattı.

Yaptığı hiçbir şeyden utanmadığını belirten Kuyucuoğlu yaşananların hayatının bir parçası olduğunu söyledi. Bu olaylarda utandığı tek şeyin tepki vermesi gereken bir anda ağlaması ve mağdur olması olduğunu ifade etti. Mağdur olmayı kendine yakıştıramadığını söyleyen güzel model cinsel eğilimi dahil yaşadığı her şeyi insanlardan uzakta yaşamayı tercih ettiğini ancak tüm bunların en yakın arkadaşı tarafından afişi edildiğini dile getirdi. Bunca sene tüm bunları saklamışken en yakın arkadaşının onu afişe etmesi nedeniyle bir daha herkesin odak noktası olduğunu söyledi. Basında özel fotoğraflarını sızdıran kişinin zamanında abisi gibi olduğunu ancak yaptığı şeyle bütün hayatını elinden aldığını ifade etti. Senem Kuyucuoğlu kendisini ifşa eden kişinin sonraki zamanlarda bir sosyopat olduğunu öğrendiğini onun da kendi kimliğini saklamış olduğunu fark ettiklerini belirtti. Yaşanan olaylardan sonra kendisini bulduğunu söyleyen Kuyucuoğlu programda yaptığı samimi açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.