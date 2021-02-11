Hekimoğlu’nda İnişli Çıkışlı Sonuçlar Hayal Kırıklığına Uğrattı

Kanal D ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Hekimoğlu dizisi izleyiciler tarafından çok sevilmekte. Ancak dizinin reyting oranları beklenildiği gibi yüksek değil. Farklı senaryosu ve ilgi çeken hastane sahneleri ile oldukça yüksek reyting oranlarına sahip olması beklenen dizide sonuçlar hayal kırıklığına uğrattı. Her zamanki gibi Hekimoğlu’nun seveni fazla sayıda ancak reyting rekorlarına imza atamıyor. İkinci sezonuna göre daha başarılı olan ilk sezonda izlenme oranlarının daha yüksek olduğu gözlemlenirken dizinin bu sezonunda izlenme oranı grafiğinin inişli çıkışlı olması hayal kırıklığına uğrattı.

Okan Yalabık, Timuçin Esen, Kaan Yıldırım ve Ebru Özkan gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu oyuncu kadrosunda karakterler güçlü performansları ile dikkatleri üzerine çekıyor. Üstelik dizinin yan karakterlerinin hikayesi de senaryoya farklı bir hava katmakta. Ancak sonuçlar beklendiği gibi olmadı ve dizinin reyting oranları düşüşe geçti. Her hafta farklı bir hikaye ile ekrana gelen dizide güçlü sahneler ve karakter oyuncuları arasında eğlenceli diyaloglar ilgi ile takip ediliyor. Çok başarılı bir senaryo ve güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizinin istenilen reytingleri elde edememesi Hekimoğlu’nun final yapıp yapmayacağı konusunu gündeme getirdi. Ancak Kanal D, projesinin arkasında duruyor ve hayranlarını üzmek istemiyor. Dizinin orijinal ise House MD isimli bir ABD dizisi. Uyarlama olan Hekimoğlu kendisine farklı bir anlatım tarzı belirledi ve yeni konsepti ile hafta içi güçlü sahneleri ile Kanal D ekranlarında yer alıyor. Neredeyse 2 saatten fazla süren dizi Türkiye’nin en başarılı oyuncuları ile farklı bir projeyi sürdürüyor. Milliyet Cadde yazarlarından olan Sina Koloğlu ise Hekimoğlu’nun bu durumuna karşılık olarak bir değerlendirmede bulundu. Sina Koloğlu, ABD dizisinden yapılan bir uyarlamanın ötesinde olarak Hekimoğlu için son bölümün bir kez daha gösterdiğini, 2 saat 7 dakika boyunca baştan sona kadar dolu olan sahneleri başarılı bir projeye imza attığını belirtti. Bu yönü ile hafta içi akşam saatlerinde yayınlanan dizilerden farklı olan Hekimoğlu, düşük izlenme oranlarına rağmen unutulmazlar arasına girdi bile.