Hekimoğlu Öyle Bir Karar Verdi Ki! İzleyicilerin Kafası Karıştı

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve dünyaca ünlü dizi olan Doctor House uyarlaması olarak ekranlara gelen Hekimoğlu isimli dizi 2 sezondur yayın hayatına devam ediyor. Bugün reytingleri her ne kadar hayal kırıklığına uğratsa ve beklenenin altında sonuçları alsa da kanal, hikayesi ve ünlü oyuncuların performansları ile izleyici kitlesinden büyük beğeni toplayan bu özel yapımı bitirmemek için direniş gösteriyor. Sevilen dizinin hayranları başta Timuçin Esen olmak üzere Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın sergilemiş olduğu oyunculuk performanslarını büyük bir beğeni ile yorumluyor ve böylesi keyifli bir yapımın son bulacak olmasından da üzüntü duyuyor.

Salı akşamlarında seyirci karşısına çıkan yapım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Masumlar Apartmanı gibi birbirinden başarılı 2 dizi karşısında istenilen reyting sonuçlarına ulaşamıyor ancak diziyi izleyen seyirciler ise Hekimoğlu yapımından vazgeçme niyetin de değil. Takipçiler başarılı dizinin bir süre önce final yapacağını öğrenmiş ve sosyal medyada konu ile ilgili bazı mesajlar yayınlanmıştı. Dizinin final yapacağını öğrenen izleyici kitlesi ise hiç olmazsa projenin dijital platformda devam etmesi adına mesajlar yayınlamış ve isteklerini dile getirmişti. Bu durumun gerçekleşeceğini hakkında da bazı söylentiler oluşmuş ancak dizinin oyuncu kadrosunun dağılması sonrasında bu beklentiler de gerçekleşmemişti.

Damla Colbay, Aytaç Şaşmaz ve Kaan Yıldırım'ın gitmesi ile beraber kadro daha final yapılmadan dağılmış sayıldı. Gelecek hafta 50. yeni bölümüyle final yapacak olan dizi yayınladığı fragman ile seyirci kitlesini şaşkınlığa sürükledi. Fragman yeni bölüm tanıtımı olarak verildi ve final hakkında açıklama yapılmadı. Bu durum karşısında seyirciler dizinin devam edeceğini düşündü fakat gerçekler sonunda öğrenildi. Edinilen son bilgilere göre 50. yeni bölümüyle final yapması beklenen sevilen dizi Hekimoğlu final bölümünü sonraki hafta olan 51. bölüm zamanına erteledi.