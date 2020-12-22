Hekimoğlu Dizisinde Kaan Yıldırım'dan Hadise'yi Üzecek Benek Hamlesi!

Kanal D'nin sevilend dizisi Hekimoğlu dizisinin Dolapdere'si Kaan Yıldırım geçtiğimiz günlerde Hadise tarafından terk edilmiş ve magazin basınında manşetleri süslemişti. Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek, Hadise tarafından da oldukça seviliyordu.

Hekimoğlu dizisinde Kaan Yıldırım'dan Hadise'yi üzecek hamle geldi. Kaan Yıldırım canından çok sevdiği ve Hadise'nin de en az kendisi kadar sevdiği köpeği Benek'e dizide yer verdi. Hadsie ile Kaan Yıldıırm ayrılığının perde arkası henüz çözülememişken Kaan Yıldırım'dan gelen hamle dedikodulara neden oldu.

Kaan Yıldırım ile Hadise aşkının bitmesine dair söylenenler Kaan Yıldırım'ın Hadise'yi aldattığıydı. Kaan Yıldırım, Hadise'ye güzel günleri hatırlatmak adına oynadığı dizinin bu bölümünde bir sahnede köpeği Benek'i gösterdi. Şimdiye kadar Benek'in Hekimoğlu setinde olduğunu görmüştük ama kamera önünde gösterilmemişti. Son bölümde yaşanan sahne Kaan Yıldırım'ın Hadise'ye gönderme yaptığına dair yorumlandı.

HADİSE VE KAAN YILDIRIM BARIŞTI MI?

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkının bitmesi ikilinin hayranları tarafından üzüntüyle karşılanmıştı. Hadise'nin ayrılık haberini duyurduğu metinde hala aşk ifadelerine yer vermesi, Kaan Yıldırım'a hala aşık ancak kırılmış bir yorum olarak görülmüştü. Söylentilere göre Kaan Yıldırım'ın Hadise'yi aldattığı bu nedenle Hadise'nin evi terk ettiği iddi edilmişti. Kaan Yıldırım'ın yakın çevresine Hadise'nin çok fevri davrandığıve barışacaklarını düşündüğünü söylediği iddiaları da kulislerde konuşuluyor.