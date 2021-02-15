Hekimoğlu Dizisinde İnanılmaz Sahneler! Ateş'in Kaderi İpek'in Elinde

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu, Salı akşamlarında izleyici karşısına geçmeye devam ediyor. Şimdiye kadar 36 bölümünü geride bırakan dizinin 37. yeni bölümü ise seyircileri ile buluşmak için adeta gün saymakta. 16 Şubat Salı akşamı yayın hayatına 37. yeni bölümü ile devam edecek olan Hekimoğlu’nun ekranlara geldiği zaman en önemli sahnesi ise Ateş Hekimoğlu’nun mahkemeye çıktığı zaman olacak. Diğer bir deyişle mahkeme meselesi sonuca kavuşturulurken yeni bölüm dizinin ilk başlarından itibaren en önemli sahnesini bile yayınlayacak olabilir. Doktor Ateş Hekimoğlu ile ilgili olan büyük sır geçtiğimiz hafta açığa çıkıp izleyicilerde şok etkisi yaratmıştı. Bu hafta dizinin yeni bölümünde izlenecek olan sahnelerde ise Hekimoğlu’nun mahkeme konusunun sonuçlandırıldığı sahneler ekrana gelecek.

Başrollerinde Okan Yalabık, Ebru Özkan, Timuçin Esen, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz’ın rol aldığı dizi Hekimoğlu 37. yeni bölümü ile ilgili olarak 3. fragmanını yayınlamış bulunuyor. Dizinin yayınlanan önceki bölümünde Orhan, Ateş hakkındaki ilaçlar konusundaki gerçeği Mahir’e anlatmıştı. Orhan’ın Ateş’e karşı yaptığı bu ihanet herkesi şaşkınlığa uğratmış ve kendisine taraf alınmasına sebep olmuştu. Önceki bölümde yaşanan bu gelişmenin ardından Mahir’in uğraşları sonucunda Ateş Hekimoğlu’nun mahkemeye çıkması eskiden beri devam eden bir olayın sonuçlanmasına sebep olacak. Bununla birlikte mahkemeye çıkan Ateş Hekimoğlu’nun sonu için İpek’in söyleyeceği sözler oldukça önem taşımakta. Başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık ve Ebru Özkan’ın paylaştığı Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinin 37. yeni bölümünde mahkeme sahnesi seyircileri oldukça şaşırtacak. Ateş’in mahkeme gününün gelmesi ile birlikte izleyici Hekimoğlu’nun yaptığı etkili konuşmaya şahit olacak. Ateş’in konuşmalarından İpek de etkilenirken mahkemede söz sırasını aldığı zaman yaptığı açıklama ile o da şaşırtan anlara imzasını atacak. Ateş’in mahkemeye çıktığı zaman İpek söz sırası aldığında Ateş Hekimoğlu’nun o hapları hiçbir zaman almadığını açıklarken bu durum seyircileri oldukça mutlu edecek. Dizinin yeni bölümü Salı akşamı Kanal D ekranlarında 20.00’da 37. yeni bölümü ile televizyon ekranlarına gelecek.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 00:18