Hekimoğlu Dizisinde Dengeler Değişiyor! İşte Her Şeyi Etkileyecek O Büyük Karar

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu Salı akşamlarında Kanal D ekranlarında seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 35 bölümünü geride bırakan dizinin 36. yeni bölümü 9 Şubat akşamında yine Kanal D ekranlarında hayranları ile buluşacak. Hekimoğlu’nun oyuncu kadrosunda ise Timuçin Esen, Kaan Yıldırım, Ebru Özkan, Aytaç Şaşmaz, Okan Yalabık ve Damla Colbay gibi birbirinden başarılı isimler bulunurken dizinin 36. yeni bölümünde yaşanacak sahneler de merak konusu oldu. Seyircilerin ilgi ile izlediği Hekimoğlu’nun reyting oranları beklenilen seviyenin altında olsa da dizi kanal tarafından büyük bir destek görmekte. Güçlü ve farklı senaryosu ile seyirci kitlesinin dikkatini çeken proje aynı zamanda oyuncuların başarılı performansları ile de takdir topluyor. Emin adımlar ile yolunda ilerlemeye devam eden Hekimoğlu, yeni bölümünde de her zamanki gibi çok konuşulacak sahneleri ekrana getirecek.

Hekimoğlu’nun 9 Şubat 2021 tarihinde ekranlara gelecek olan yeni bölümünde İpek’ten Hekimoğlu’na gelen ağır darbe geceye damgasını vuracak. Yeni bölümde dizinin hayranları hastaneye yeni gelen bir hastanın yaşattığı zor anlara şahitlik edecek. Ateş ise bu hasta ile bir ortak özellikleri olduğunu anlayacak ve bu konu üzerinden ilerlemek isteyecek. Ancak işler yolunda gitmez. İpek’in Ateş’in ilaçlarını kesmesi ile Hekimoğlu’nun kriz geçirmesi bir olacak.

Yeni bölümde Hekimoğlu’nun vermesi gereken bir karar da yeni bölümde önemli yer tutan diğer olaydır. Mahir’in Orhan tarafından gerçekleri öğrenmesi Hekimoğlu’na zor günler yaşatır. Ateş’in vermesi gereken zor kararı vardır. Rehabilitasyon ya da hapishane arasında birini tercih etmesi gereken Hekimoğlu’nun vereceği karar merak konusu oldu. Bununla birlikte Orhan’a karşı bir taraf alma durumu söz konusudur. Çünkü Ateş’i açık ettiği için herkes ona sinirlidir. Herkesin ona karşı tavır almasına karşılık ise o güç olsa da doğru bir karar verdiğini düşünmektedir ve bu durumdan rahatsızlık duymamaktadır. Tüm bu gelişmeler yaşanırken hastane içerisinde Hekimoğlu’na karar vereceği güne kadar hasta alamayacağı bilgisi verilir.