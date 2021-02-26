Haziran Gecesi Dizisi Oyuncuları ve Konusu

Haziran Gecesi isimli dizi 2004 ile 2006 yılları arasında Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşmuştur. Gold film yapımcılığında ekranlara gelen dizi, Andaç Haznedaroğlu tarafından yönetilmiştir. Dram türünde ekranlara gelen dizinin senaryosu ise Memed Onur Özkök ve Mahinur Ergün tarafından kaleme alınmıştır. Kanal D'de 2 yıl boyunca yayınlanan dizinin senaryosu gerçek olaylara dayalı olması sebebi ile izleyicilerin projeye karşı ilgisini arttırmıştır. Güçlü kadroya sahip olan dizinin başrollerinde Naz Elmas, Nebahat Çehre, Özcan Deniz ve Demir Karahan gibi birbirinden başarılı 4 isim vardır.

İki sezon süren dizinin türü ise dramdır. Toplam olarak 62 bölüm ile ekranlara gelen dizinin süresi ise 60 dakikadır. Mekan olarak İstanbul'da çekimleri süren dizinin müzikleri ise Gökhan Kırdar tarafından yapılmıştır. Yayınlandığı dönemde adeta ekranlara damga vuran başarılı dizi, Baran ve Havin arasındaki aşkı anlatmaktadır. Sıradışı öyküsü ile merak toplayan proje, 2004 yılında çok sevilmiştir ve o yıl ülkede doğan bazı kız çocuklarına Havin ismi verilmiştir. Aynı zamanda Haziran Gecesi dizisinin bir önemli yönü daha vardır. O da Naz Elmas'ın ilk kez bir televizyon dizisinde oyunculuk deneyimi yaşamasıdır. Başarılı oyuncunun şöhreti yakaladığı dizi olarak görülen Haziran Gecesi, döneminde oldukça beğeni toplamıştır. Naz Elmas'ın hayat verdiği Havin karakteri üniversiteye gidiyordur ve 23 yaşındadır. Genç kızın babası ise, Havin daha küçükken annesini gözleri önünde öldürmüştür. Amcası ve yengesi ile birlikte yaşamak istemeyen Havin de yaşadığı zulümden kaçarak fakir bir mahalleye taşınmıştır.

Havinin en yakın arkadaşının ismi ise Lale’dir. Onun aksine çok para kazanmaktadır. Arkadaşını kendi ile aynı işi yapmaya ikna etmeye çalışan Lale, bir gün Kemal'in ayarladığı ve politikacıların da bulunduğu bir toplantıya yakın arkadaşı Havin ile birlikte katılır ve olaylar bu şekilde gelişir. Bir süre sonra Havin, Baran ile tanışır ve onun çekingenliği Baran’ı kendisine aşık eder. Bir süre sonra ikili evlenmek üzeredir ve düğün yerine giderken trafik kazası geçirir. Havin'e öldü süsü verilir ve Baran farklı bir kadınla evlenip çocuk sahibi olur. Ancak Havin yıllar sonra Sibel ismi ile geri döner ve bu durum tüm işleri karıştırır.