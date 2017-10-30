Hazar Ergüçlü sosyal medya hesabından PKK belgeseli yayımladı !

Güzel oyuncu Hazer Ergüçlü'den skandal paylaşım.Hazal Ergüçlü sosyal medya hesabından terör örgütü PKK'nın belgeselini paylaştı.Takipçileri tarafından büyük tepki çeken vidyo sonrasında paylaşımını hemen sildi.Hazer Ergüçlü , örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle savcılığa çağrıldı.

Yaptığı paylaşım sonrasında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde savcı karşısına çıktı.Ergüçlü , ""Bana sosyal medyadan çok fazla kısa film geliyor. Ben de paylaşıyorum. Söz konusu film bir takipçimden geldi. Açıp bakmadım. Bir takipçimin uyarısı üzerine de sildim" ifadelerini kullandı.

Savcılığın soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdığı öğrenildi.