Hazar Ergüçlü Deniz Sezonunu Açtı

Pandemi sebebiyle uzun süredir ailesine göremeyen Alev Alev dizisinin sevilen oyuncusu Hazar Ergüçlü ailesini görebilmek için Kıbrıs'a aile ziyaretine gitti. Kıbrıs'ta havaların sıcak olmasının verdiği yetki ile güzel oyuncu 2021 yılının deniz sezonunu açtı. Deniz sezonunu açtığına dair kişisel Instagram hesabında pozlar paylaşan Ergüçlü, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Fit görüntüsü ile dikkatleri üzerine çeken Ergüçlü, geçtiğimiz haftalarda yönetmen sevgilisi Onur Ünlü hakkında da açıklamalar yapmıştı.

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü ailesini ziyaret etmek için Kıbrıs'a gitti. Kıbrıs'ta Deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü Instagram hesabında paylaşmış olduğu cesur pozlarıyla kendisinden söz ettirdi. Hazar Ergüçlü paylaşmış olduğu fotoğrafın altına binlerce beğeni ve çok sayıda yorum geldi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Alev Alev dizisinde 'Çiçek' karakterini canlandıran güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, ailesini ziyaret etmek için Kıbrıs'a gitti. Pandemi nedeni ile uzun süredir ailesiyle görüşemeyen Ergüçlü, Kıbrıs’a giderek hasret giderdi. Ergüçlü, aynı zamanda deniz sezonunu açtı.

Instagram hesabı üzerinden paylaşmış olduğu bikinili pozları ile beğeni toplayan Hazar Ergüçlü, 2021 yılının yaz ayında da hazır olduğunu göstermiş oldu. Fit görünümü ile dikkatleri üzerinde toplayan hayranları tarafından güzel yorumlar aldı.

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde uzun süredir aşk yaşadığı yönetmen Onur Ünlü ile ilgili çok konuşacak iddialarda bulunmuştu. Yönetmen sevgilisi Onur Ünlü hakkında, Onur'dan provakatif olmayı öğreniyorum. Seni hep anda tutuyor hiç bırakmıyor, diyerek sevgilisini özelliklerinden bahsetti açıklamanın devamında ise, '' Normal sohbet ederken öyle bir şey söyler ki aklımda konuşmak diye bir şey söz konusu değildir. Tam olarak burada değilsen konuyu kesinlikle kaçırırsın sürekli hazır ve burada olman gerekiyor o provakatiflikle başa çıkabilmek acayip bir şey yani. Bir cümlede anlatacak olursam; onunla kendim olmayı ve bununla gurur duymaya öğreniyorum’’ şeklinde bir açıklama yapmıştı.