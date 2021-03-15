Hazal Kaya'dan 'ilahi adalet' yorumu: Değere bindik!

Kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile dünya evine giren ve iki yıl önce bebek sahibi olan Hazal Kaya, "Nasıl Olunur?" isimli programda dizi sektörüne dair önemli açıklamalarda bulundu. Eski dönemlerde Türkiye'de dizi oyuncularının sürekli küçümsendiğini kaydeden Kaya, bu durumun zaman içinde değiştiğini söyledi. Türk dizilerinin dünyada popüler olmasının ardından Türk dizi oyuncularının da değere bindiğini kaydeden ünlü oyuncu, bu durumu "ilahi adalet" olarak değerlendirdi.

"Dizi oyuncusu olduğu için yıllarca aşağılandık"

Yıllar boyunca sektörün en zor şartlarda çalışan işçilerinin dizi oyuncuları olduğunu hatırlatan Hazal Kaya, hiçbir oyuncunun dizi oyuncuları kadar saldırıya maruz kalmadığını belirtti. Türk dizilerinin yurt dışına pazarlanmasıyla birlikte dizi oyuncularıyla ilgili bakış açısının değiştiğini kaydeden Kaya, "dizi oyuncusu" olduğu için aşağılandığı yılları unutmadığını dile getirdi.

Eskiden dizi oyuncularıyla ilgili "sadece görünüşü güzel giye oradalar" şeklinde bir algının olduğunu aktaran ünlü oyuncu, bu durumun tamamen tersine döndüğünü söyledi. Kaya, "ağzımızla kuş tutsak kendimizi beğendiremediğimiz bir on yıl yaşadık" ifadesini kullandı.

"Hamile olduğumu tesadüfen öğrendim"

İngilizce eğitimi, almak için ABD'de gidip orada yaşadığı dönemde Kardashian ailesinin ilgisini çektiğini kaydeden Hazal Kaya, kontrolü ve sakin birisi olan Kim Kardashian'ın, kendisini etkilediğini söyledi. İki yıl önce vertigo olduğunu zannedip hastaneye gittiğini kaydeden Kaya, hamile olduğunu da bu şekilde öğrendiğini aktardı.

Başrolünde yer aldığı Genco adlı diziyle 2007 yılında profesyonel oyunculuk kariyerine başlayan Hazal Kaya, "Aşk-ı Memnu", "Adını Feriha Koydum", "Bizim Hikaye" ve "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" gibi dizilerde rol aldı. Ünlü oyuncu; "Çalgı Çengi", "Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm", "Ay Büyürken Uyuyamam", "Bu Son Olsun", "Mavi Dalga", "İtirazım Var" ve "Kırık Kalpler Bankası" gibi filmlerde kamera karşısına geçti.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2021, 14:26