Hayta İsmail'e tepkiler çığ gibi büyüyor ! Hayta İsmail'in şoke eden açıklamaları

Geçtiğimiz günlerde bir gazeteye yaptığı açıklamalar sonrasında tepkilerin hedefindeki isim olan Ahmet Arıman'dan henüz bir açıklama gelmedi.Kendisinden 39 yaş küçük Kader Kaynak ile evlenen Hayta İsmail lakaplı Ahmet Arıman'a tepkiler çığ gibi büyüyor. İşte Hayta İsmail'in tepki çeken o açıklamaları ...

'YAŞLI KADINLA OLAMAM'

Yaşlı bir kadınla zaten yapamam ama inan bu kadarını da düşünmemiştim. Ama Kader olgun görünüyor. 30’larında olsaydı yine almazdım, göğüsleri sarkmış olacaktı, istemezdim. Fizik benim için önemli. Ha benimle yaş alır, o ayrı.Kader diyor ki başka bir adamla 30 sene yaşayacağıma, seninle 10 sene yaşarım! Bunları konuştuk, bir gün yanında olmayacağımı söyledim.

'GEREKİRSE İLAÇ KULLANIRIM'

Kendimi yaşlı görmüyorum. Ama olabilir. Demokrasilerdeki gibi, yatak odasında da çareler tükenmez. İlaç kullanırım. Nereye kadar giderse.