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Hatice'nin bu pozları sosyal medyayı salladı !

Sevilen şarkıcı Hatice'nin katıldığı bir davette verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşması üzerine büyük beğeni aldı.Hatice'nin sosyal medya hesabından paylaştığı 'göğüs dışarı karın içeri ' pozu hayranlarını şaşkına çevirdi.

28 Aralık 2017 Perşembe 12:14
Hatice'nin bu pozları sosyal medyayı salladı !

Nişantaşı'nda bir moda evinin davetine katılan şarkıcı Hatice'nin yaptığı Instagram paylaşımıyla hayranlarını şaşkına çevirdi. Hatice, davetteki arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafta ‘karın içeri göğüs dışarı’ pozu verdi.

Sevilen şarkıcı Hatice'nin katıldığı bir davette verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşması üzerine büyük beğeni aldı.Hatice'nin sosyal medya hesabından paylaştığı 'göğüs dışarı karın içeri ' pozu hayranlarını şaşkına çevirdi.

Fotoğrafını '2 çiçek 1 böcek' notuyla paylaşan Hatice'nin bu paylaşımının yoruma kapalı olması dikkat çekti.

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