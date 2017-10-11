Hastaneye kaldırılan M.Ali Erbil'e büyük şok ! 'Yataklardan çıkamayacak ..!'

Miss Fashion TV 2017 Güzellik Yarışması'nın Kıbrıs'ta düzenlenen organizasyonunun sunuculuğunu üstlenen Mehmet Ali Erbil sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.Sahnede 'vertigo' hastası olduğunu belirten Mehmet Ali Erbil , "Dengemi kaybediyorum ayakta zor duruyorum" diyerek seyircilerden izin isteyip programı yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.Bir ara davetlilerin arasında sunmaya başlayan Erbil , daha sonra tansiyonu yükselince hastaneye götürüldü.
Mehmet Ali Erbil ile arasında yaşanan bebek krizi ile gündeme gelen şarkıcı Nevin çarpıcı ifadelerle bulundu.Nevin , " "Ettiğim ahlardan, beddualardan, yataklardan çıkamayacak. Allah ıslah etsin" dedi.