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Hastaneye kaldırılan M.Ali Erbil'e büyük şok ! 'Yataklardan çıkamayacak ..!'

Miss Fashion TV 2017 Güzellik Yarışması'nın sunuculuğu üstlenen M.Ali Erbil sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.Mali'nin hastaneye kaldırılması ile ilgili şarkıcı Nevin'den şok sözler..

11 Ekim 2017 Çarşamba 15:46
Hastaneye kaldırılan M.Ali Erbil'e büyük şok ! 'Yataklardan çıkamayacak ..!'

Miss Fashion TV 2017 Güzellik Yarışması'nın  Kıbrıs'ta düzenlenen organizasyonunun sunuculuğunu üstlenen Mehmet Ali Erbil sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.Sahnede 'vertigo' hastası olduğunu belirten Mehmet Ali Erbil , "Dengemi kaybediyorum ayakta zor duruyorum" diyerek seyircilerden izin isteyip programı yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.Bir ara davetlilerin arasında sunmaya başlayan  Erbil , daha sonra tansiyonu yükselince hastaneye götürüldü.

Mehmet Ali Erbil ile arasında yaşanan bebek krizi ile gündeme gelen şarkıcı Nevin çarpıcı ifadelerle bulundu.Nevin , " "Ettiğim ahlardan, beddualardan, yataklardan çıkamayacak. Allah ıslah etsin" dedi.

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