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Hastaneye kaldırılan Amine Gülşe ameliyata alındı ! Amine Gülşe sağlık durumu

Son zamanlarda Dünya yıldızı Mesut Özil'le yaşadığı aşk hayatıyla gündeme gelen Amine Gülşe'den kötü haber geldi.Hastaneye kaldırılan Amine Gülşe ameliyata alındı .

20 Eylül 2017 Çarşamba 17:14
Hastaneye kaldırılan Amine Gülşe ameliyata alındı ! Amine Gülşe sağlık durumu

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil'in sevgilisi 24 yaşındaki oyuncu sevgilisi Amine Gülşe, dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Yakınlarından alınan bilge göre, Amine Gülşe'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

2 GÜN SONRA TABURCU OLACAK

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in sevgilisi güzel oyuncu Amine Gülşe dün akşam geç saatlerde apar topar özel bir hastaneye kaldırıldı. Apandisit şüphesiyle hastaneye götürülen Amine Gülşe, hemen ameliyata alındı. Sözcü Gazetesi'nden Ömercan Altay'ın haberine göre, Amine Gülşe en geç iki gün içinde taburcu edilecek. Amine Gülşe'nin sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

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