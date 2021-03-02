Hastalığı atlatan Deniz Akkaya'dan paylaşım!

Koronavirüse yakalanan ve 4 gün boyunca hastanede yatacağı açıklanan Deniz Akkaya'nın durumunun ağır olduğu belirtilmişti. Bu haber hayranlarını korkutsa da ünlü mankenden sonunda iyi haber geldi. Sağlık durumunu hayranlarıyla paylaşan Deniz Akkaya, bugün hastaneden çıktığını duyurdu. Vücudunda kalıcı herhangi bir hasarın olmadığını aktaran Akkaya, sağlıklı bir şekilde eve döndüğünü ifade etti.

"Sigara kullanmamanın hastalığı atlatmamda büyük etkisi oldu"

Pembe elbiseli ve eli sopalı bir paylaşımda bulunan Deniz Akkaya, mutasyonlu virüsün yayılması nedeniyle salgında çemberin iyice daraldığını kaydetti. Bu dönemde herkesin virüsten nasibini alacağını gördüklerini belirten Akkaya, doktorunun verdiği önemli bir ayrıntıyı sevenlerine aktardı. Doktora göre sigara kullanmamasının salgını atlatmasında önemli bir faktör olduğunu kaydeden Akkaya, sağlıklı yaşama eskisinden çok dafa fazla sarılacağını sözlerine ekledi.

Durumu kötüleşince hastaneye kaldırılmıştı

Bir süre önce koronavirüse yakalandığını açıklayan ünlü manken Deniz Akkaya durumunun iyi olduğunu belirtmiş ve hastalığı evde atlatacak kadar iyi durumda olduğunu söylemişti. Bir süre sonra fenalaşan Deniz Akkaya hastaneye kaldırılmış ve hayranlarını korkutmuştu.

Instagram hesabından fotoğraflar atan Akkaya, son durumunu ve hastane odasından görüntüleri hayranları için paylaşmıştı. Evde kalmak için ısrar etmekle hata yaptığını aktaran ünlü manken, hastalığın çok ağır vurduğunu belirtmişti. Ateşinin zaman zaman 39'a çıktığını ve eklemlerinde ağrılar olduğunu kaydeden Deniz Akkaya, kendilerini kötü hissedenlerin geç kalmadan hastaneye başvurması gerektiğini bildirmişti.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 08:49