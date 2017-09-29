Hasret bitti... Kurtlar Vadisi Vatan bugün izleyicilerle buluşuyor ! Kurtlar Vadisi Vatan oyuncuları

Kurtlar Vadisi Vatan filmi Türkiye'de gösterime girmeden önce Almanya'da galasını yaptı.CineStar Sineması’na Berlin’de yaşayan Türk vatandaşları yoğun ilgi gösterdi.Kurtlar Vadisi Vatan bugünde Türkiye'de gösterime girdi ve sevenleriyle buluştu.

Başta Necati Şaşmaz olmak üzere filmin başrol oyuncuları kendilerini çoşkuyla karşılayan kalabalığı selamlayıp teşekkür etti.

Necati Şaşmaz'dan yeni dizi müjdesi

Filmin galasında gelen soruları yanıtlayan Necati Şaşmaz , 'Yeni dizi gelecek mi ?' sorusuna 'Yeni dizimizi Kurtlar Vadisi Kaos olarak adlandırdık.Ülkemizdeki ve güneyimizdeki sıkıntıları yansıtacağımız bu dizi filmimizin vizyonu tamamlandıktan sonra tahmin ediyorum Ocak ayında ekranlarda olucaktır.' diye konuştu.

Kurtlar Vadisi Vatan'ın konusu

Kurtlar Vadisi Vatan'ın konusu 15 Temmuz hain darbe girişimi ve darbenin perde arkasındaki olaylar olarak belirlendi.Polat Alemdar ve ekibinin aksiyon dolu mücadelesini anlatan bu filmin senaristliğini de Necati Şaşmaz üstleniyor.

Kurtlar Vadisi Vatan Oyuncu Kadrosu

Necati Şasmaz

Sinem Öztürk Uslu

Cahit Kayaoğlu



Erhan Ufak

Nezih Işitan



Ertuğrul Şakar



Yücel Erten



Tuncay Beyazıt

