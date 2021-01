Hasan Can Kaya yeni dizi çekiyor! Bir Yeraltı Sitcom’u Konusu Nedir, Oyuncuları Kimdir?

Hasan Can Kaya son zamanlarda YouTube'da yayınladığı konuşanlar adlı programıyla büyük beğeni toplamış ve ardından bu başarısı karşılıksız kalmayıp Acun Ilıcalı’nın yeni yayın platformu Exxen’e transfer edilmişti. Exxen platformunda konuşanlar programına hala devam ediyor fakat yeni bir diziye de imza attı.

“Bir Yeraltı Sit-com’u” adındaki yeni dizide Hasan Can Kaya hem senaryosunu kaleme alacak hem de başrol oyuncusu olacak. Dizinin yönetmenliğini ise Hasan Can Kaya’nın sevgilisi Sultan San yapacak.

Exxen’de yayınlanacak olan Bir Yeraltı Sitcom’u dizisinden ilk set görüntüleri geldi. Hasan Can Kaya yaptığı paylaşımda “Başladık, hayırlı olsun.” açıklamasını yaptı.

Bir Yeraltı Sitcom’u Dizisi Konusu Nedir?

Dizinin konusu henüz bilinmiyor fakat bir komedi dizisi olacağı dizinin isminden anlaşılıyor.

Bir Yeraltı Sitcom’u Dizisinin Oyuncuları Kimler?

Geçtiğimiz günlerde çekilmeye başlayan Bir Yeraltı Sitcom’u dizisinde Hasan Can Kaya başrol oyunculuğunu yapacak. Hasan Can Kaya'nın annesi rolünü usta oyuncu Günay Karacaoğlu yaparken babasını da Tuna Orhan canlandıracak. Sevgilisi rolüne Lara Domaç can verirken, kardeşi rolünü de Ezgi Gör oynayacak.

Hasan Can Kaya Kimdir?

İstanbul Güngören'de 16 Aralık 1989 tarihinde dünyaya gelen Hasan Can Kaya aslen Malatyalıdır. Hasan Can Kaya çeşitli senaryolar ve hikayeler yazıyordu fakat sektördeki olumsuz koşullar yüzünden senaristliği bir süredir bırakmıştı. Sevilen dizi Bir Kadın Bir Erkek’in senaryo ekibinde de yer alan Hasan Can Kaya bir süre sonra stand up dünyasına adım attı. İlk kez Beşiktaş'ta sahneye çıkan Kaya, Konuşanlar adlı stand up gösterisini YouTube'da paylaşmaya başladı. Konuşanlar programı çok beğeni alınca Acun Ilıcalı Hasan Can Kaya’yı Exxen’e transfer etti. Exxen’e transfer olunca YouTube’daki Konuşanlar videolarını silince seyircilerden büyük bir linç yemişti.

Hasan Can Kaya’nın Sevgilisi Sultan San Kimdir?

Sultan San, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov’un yönetmenliğini ve yardımcı yönetmenliğini yapmaktadır. Bir süredir sevgilisi Hasan Can Kaya’nın Konuşanlar adlı programının da yönetmen koltuğunda oturmaktadır. Çoğunlukla komedi şovlarında yönetmenlik yapan Sultan San ara sıra konuk oyunculuk da yapmıştır. 5er Beşer, İnsanlar Alemi, Can Dostlar gibi programlarda da yer aldığı bilinmektedir. Genellikle BKM projelerinde çalışmaktadır.