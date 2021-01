Harry Potter ve Sırlar Odası Konusu Ne, Hangi Kanalda, Oyuncuları Kim?

HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI HANGİ KANALDA?

Vizyona girdiği sıralarda gişe rekorları kıran ve aradan yıllar geçmesine rağmen hala çok sevilen Harry Potter serisinin ikinci filmi olan Harry Potter ve Sırlar Odası, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında televizyon izleyicisi ile buluşacak.

HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Daniel Radcliffe’nin canlandırdığı Harry karakterine kötü davranan Dursley ailesi Harry’i bıktırmıştır. Bu eziyetten bi an önce kurtulmak isteyen Harry, çok sevdiği okulu Hogwarts’a dönme hayalleri kurar. Harry’nin Hogwarts’a dönme vakti geldiğinde Harry hazırlanır ve bir elf olan Dobby onu uyandırığ okula döndürür. Hogwarts’a dönerken, Harry’i çok büyük bir felaketin beklediği konusunda uyarır. Harry, sırlar odasının açıldığını ve çok karanlık bir gücün Hogwarts’ın üstünde egemenlik kurmaya başladığını öğrenmiştir.

Harry Potter ve Sırlar Odası filminin orijinal adı Harry Potter and The Chamber of Secrets’tır. Üç gencin arasında dönen olayları anlatan ve Harry Potter serisinin ikinci filmi olan Harry Potter ve Sırlar Odası filmi J. K. Rowling'in aynı isimli romanından uyarlamadır. Yönetmenliğini Chris Columbus’un yaptığı film 2002 yılına fantastik, macera, aile kategorisinde vizyona girmiştir. Başrollerinde Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson’ın yer aldığı Harry Potter ve Sırlar Odası filmi, üstünden yıllar geçmesine rağmen pek çok defa izlenmektedir.

HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI OYUNCULARI

Harry Potter - Daniel Radcliffe

Ron Weasley - Rupert Grint

Hermione Granger - Emma Watson

Genç Rubeus Hagrid - Martin Bayfield

Oliver Wood - Sean Biggerstaff

Argus Filch - David Bradley

Gilderoy Lockhart - Kenneth Branagh

Armando Dippet - lfred Burke

Nerdeyse Kafasız Nick - John Cleese

Rubeus Hagrid - Robbie Coltrane

Susan Bones - leanor Columbus

Tom Marvolo Riddle - Christian Coulson

Filius Flitwick - Warwick Davis

Katie Bell - Emily Dale

Alicia Spinnet - Rochelle Douglas

Ernie Macmillan - Louis Doyle

Dean Thomas - Alfred Enoch

Draco Malfoy - Tom Felton

Vernon Dursley- Richard Griffiths

Cornelius Fudge - Robert Hardy

Albus Dumbledore - Richard Harris

Mızmız Myrtle - Shirley Henderson

Gregory Goyle - Josh Herdman

Lucius Malfoy - Jason Isaacs

Poppy Pomfrey - Gemma Jones

Neville Longbottom - Matthew Lewis

Pomona Sprout - Miriam Margolyes

Colin Creevey - Hugh Mitchell

Dudley Dursley - Harry Melling

Seamus Finnigan - Devon Murray

Penelope Clearwater - Gemma Padley

Fred Weasley - James Phelps

George Weasley - Oliver Phelps

Percy Weasley - Chris Rankin

Justin Finch-Fletchley - Edward Randell

James Potter - Adrian Rawlins

Severus Snape - Alan Rickman

Petunia Dursley - Fiona Shaw

Hannah Abbott - Charlotte Skeoch

Minerva McGonagall - Maggie Smith

Lily Potter - Geraldine Somerville

Millicent Bulstrode - Helen Stuart

Angelina Johnson - Danielle Tabor

Molly Weasley - Julie Walters

Madam Hooch - Zoe Wanamaker

Vincent Crabbe - Jamie Waylett

Arthur Weasley - Mark Williams

Ginny Weasley - Bonnie Wright

Marcus Flint - Jamie Yeates