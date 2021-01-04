Harry Potter ve Sırlar Odası Konusu Ne, Hangi Kanalda, Oyuncuları Kim?

HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI HANGİ KANALDA?
Vizyona girdiği sıralarda gişe rekorları kıran ve aradan yıllar geçmesine rağmen hala çok sevilen Harry Potter serisinin ikinci filmi olan Harry Potter ve Sırlar Odası, bu akşam saat 20.00’da Kanal D ekranlarında televizyon izleyicisi ile buluşacak.
HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Daniel Radcliffe’nin canlandırdığı Harry karakterine kötü davranan Dursley ailesi Harry’i bıktırmıştır. Bu eziyetten bi an önce kurtulmak isteyen Harry, çok sevdiği okulu Hogwarts’a dönme hayalleri kurar. Harry’nin Hogwarts’a dönme vakti geldiğinde Harry hazırlanır ve bir elf olan Dobby onu uyandırığ okula döndürür. Hogwarts’a dönerken, Harry’i çok büyük bir felaketin beklediği konusunda uyarır. Harry, sırlar odasının açıldığını ve çok karanlık bir gücün Hogwarts’ın üstünde egemenlik kurmaya başladığını öğrenmiştir.
Harry Potter ve Sırlar Odası filminin orijinal adı Harry Potter and The Chamber of Secrets’tır. Üç gencin arasında dönen olayları anlatan ve Harry Potter serisinin ikinci filmi olan Harry Potter ve Sırlar Odası filmi J. K. Rowling'in aynı isimli romanından uyarlamadır. Yönetmenliğini Chris Columbus’un yaptığı film 2002 yılına fantastik, macera, aile kategorisinde vizyona girmiştir. Başrollerinde Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson’ın yer aldığı Harry Potter ve Sırlar Odası filmi, üstünden yıllar geçmesine rağmen pek çok defa izlenmektedir.
HARRY POTTER VE SIRLAR ODASI OYUNCULARI
Harry Potter - Daniel Radcliffe
Ron Weasley - Rupert Grint
Hermione Granger - Emma Watson
Genç Rubeus Hagrid - Martin Bayfield
Oliver Wood - Sean Biggerstaff
Argus Filch - David Bradley
Gilderoy Lockhart - Kenneth Branagh
Armando Dippet - lfred Burke
Nerdeyse Kafasız Nick - John Cleese
Rubeus Hagrid - Robbie Coltrane
Susan Bones - leanor Columbus
Tom Marvolo Riddle - Christian Coulson
Filius Flitwick - Warwick Davis
Katie Bell - Emily Dale
Alicia Spinnet - Rochelle Douglas
Ernie Macmillan - Louis Doyle
Dean Thomas - Alfred Enoch
Draco Malfoy - Tom Felton
Vernon Dursley- Richard Griffiths
Cornelius Fudge - Robert Hardy
Albus Dumbledore - Richard HarrisMızmız Myrtle - Shirley Henderson
Gregory Goyle - Josh Herdman
Lucius Malfoy - Jason Isaacs
Poppy Pomfrey - Gemma Jones
Neville Longbottom - Matthew Lewis
Pomona Sprout - Miriam Margolyes
Colin Creevey - Hugh Mitchell
Dudley Dursley - Harry Melling
Seamus Finnigan - Devon Murray
Penelope Clearwater - Gemma Padley
Fred Weasley - James Phelps
George Weasley - Oliver Phelps
Percy Weasley - Chris Rankin
Justin Finch-Fletchley - Edward Randell
James Potter - Adrian Rawlins
Severus Snape - Alan Rickman
Petunia Dursley - Fiona Shaw
Hannah Abbott - Charlotte Skeoch
Minerva McGonagall - Maggie Smith
Lily Potter - Geraldine Somerville
Millicent Bulstrode - Helen Stuart
Angelina Johnson - Danielle Tabor
Molly Weasley - Julie Walters
Madam Hooch - Zoe Wanamaker
Vincent Crabbe - Jamie Waylett
Arthur Weasley - Mark Williams
Ginny Weasley - Bonnie Wright
Marcus Flint - Jamie Yeates