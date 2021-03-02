Hapishane duvarına kaçış temalı resim!

Duvarlara yaptığı resimlerle tanınan ünlü sokak sanatçısı Banksy tarafından yarıldığı iddia edilen yeni resim oldukça dikkat çekti. İngiltere'de bulunan Reading Hapishanesi'nin duvarına yaılan bir resim büyük ilgi çekti. Resimde daktilodan çıkan uzun sayfaları bir çarşaf gibi birbirine bağlayarak hapishaneden kaçmaya çalışan bir mahkum görülüyor. Ünlü sokak sanatçısı Bansky'nin çalışmalarına benzeyen resimle ilgili Basky'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Eskiden bu hapishanede yatan Oscar Wilde'ı temsil ediyor!

Duvarına resim yapılan hapishanenin ünlü İngiliz yazar Oscar Wilde'ın 1895-97 yılları arasında yattığı Reading Hapishanesi olmasına dikkat çekildi. Resimdeki kaçmaya çalışan mahkumun "Oysa herkes öldürür sevdiğini" dizelerini bu hapishanede yazan Oscar Wilde'ı temsil ettiği tahmin ediliyor. Hapishaneden kaçış temalı bu resim nedeniyle Reading Hapishanesi'nin ziyaretçi sayısı arttı. Sanat eserini görmek ve fotoğraflamak isteyen birçok kişi hapishanenin önüne akın etti.

Eskiden birçok ünlü ismin cezasını çektiği Reading Hapishanesi 2013 yılından beri kapalı durumda. Hapishanenin kapatılmasını istemeyen bir grup kişi ise yapının bir sanat merkezine dönüştürülmesi gerektiğini savunuyor. Eski hapishanenin bir sanat merkezine dönüştürülmesine destek olmak isteyen Banksy'nin bu nedenle hapishanenin duvarına bu resmi yaptığı düşünülüyor.

"Oysa herkes öldürür sevdiğini" dizeleri burada yazıldı!

Ünlü Reading Zindanı Baladı’nı bu hapishanedeki günlerinde yazan Oscar Wilde, baladı gördüğü bir mahkudan etkilenerek yazmıştı. Meşhur baladın "Oysa herkes öldürür sevdiğini" dizelerini içerdiği biliniyor.

Oscar Wilde, Reading Zindanı Baladı'nı yazarken sevdiği kadını öldürerek idama mahkum edilen Charles Thomas Wooldridge adlı mahkumun gerçek hikayesinden esinlendi. Ünlü yazar Wilde'ın, sevdiği kadını öldüren Wooldridge'in halinden çok etkilendiği belirtiliyor. Kenneth Branagh ve Natalie Dormer gibi oyuncuların da binanın sanat merkezine dönüştürülmesini desteklediği biliniyor.