Hande Yener ile Seren Serengil arasında şiddetli atışma

Seren Serengil'in sunduğu magazin programında Hande Yener'e şüpheyle yaklaşmasına Hande Yener'den skandal bir paylaşımla 'cevap' geldi.Hande Yener , sosyal medya hesabından Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşarak ""Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notunu ekledi.

Bu skandal paylaşımın bir süre sonra kaldırılması sonrası ise Hande Yener ; 'Ben kaldırmadım , instagram müstehcen bulmuş' diye paylaştı.Seren Serengil ise sosyal medya hesabından bir vidyo paylaşarak ;"Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanlar kafaları net değil" diye konuştu.

Seren Serengil ile Hande Yener arasındaki atışmalar instagram hesapları üzerinden devam ediyor.