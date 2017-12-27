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Hande Yener ile Seren Serengil arasında şiddetli atışma

Hande Yener ile Seren Serengil arasındaki gerilim büyüyor.İddialara göre gerilimin sebebi Seren Serengil'in sunduğu magazin programında, Telifmetre araştırmasında Hande Yener'in ilk sırada çıkmasına inanmaması ve 'bunu araştıracağım' demesi ile ortaya çıktığı öğrenildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:53
Hande Yener ile Seren Serengil arasında şiddetli atışma

Seren Serengil'in sunduğu magazin programında Hande Yener'e şüpheyle yaklaşmasına Hande Yener'den skandal bir paylaşımla 'cevap' geldi.Hande Yener , sosyal medya hesabından Seren Serengil'in çıplak fotoğrafını paylaşarak ""Aa serenmetreye bakıyor, yine göremiyor" notunu ekledi.

Bu skandal paylaşımın bir süre sonra kaldırılması sonrası ise Hande Yener ; 'Ben kaldırmadım , instagram müstehcen bulmuş' diye paylaştı.Seren Serengil ise sosyal medya hesabından bir vidyo paylaşarak ;"Uyuşturucu kullanan insanlar normal hareketler yapmıyorlar. Uyuşturucu kullanan insanlar kafaları net değil" diye konuştu.

Seren Serengil ile Hande Yener arasındaki atışmalar instagram hesapları üzerinden devam ediyor.

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