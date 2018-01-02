Hande Yener'e yılbaşı gecesi seyirci şoku

Türk pop müziğinin sevilen sanatçılarından Hande Yener son günlerde müziğinden çok Seren Serengil ile arasında geçen atışmalarla adından söz ettiriyor.Hande Yener yılbaşı gecesinde yaklaşık 3 saat sahnede kaldı.Hande Yener'in hayranlarıyla buluştuğu bu gecede yuhalanması dikkati çekti.

İddialara göre stanbul’da bir otelde hayranlarıyla buluşan başarılı şarkıcı, sahneye çıktıktan bir süre sonra seyirciler tarafından yuhalanmaya başladı.Yaşadığı şokun etkisinden bir süre çıkamayan Hande Yener, bunun sebebini anlamak için seyircisiyle sohbet etti. Yuhalanma olayının Yener’in sahne aldığı mekanın seyirci kapasitesinin üzerinde insan alması yüzünden meydana geldiği anlaşıldı.

Seyiricilerinden özür dileyen Hande Yener daha sonra onlarında yanına giderek fotoğraf çektirdi.