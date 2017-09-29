Hande Yener'den Demet Akalın'a sert sözler ; ' Görgüsüzlük ..'

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Demet Akalın'ın 35 bin TL'lik çizmelerine karışmadan duramadı ...

Bir mekan çıkışınca görüntülenen Hande Yener sevenlerine güzel haberler verdi.Yener , ünlü Fransız şarkıcı Willy Williams ile düet yapacaklarını ilk kez açıkladı.

Kısa şortu ve uzun çizmeleriyle göz dolduran Hande Yener , çizmelerinin fiyatı sorulduğunda ise Demet Akalın'a laf çarpıtmadan duramadı.Çizmelerinin o kadar pahalı olmadığını belirten Yener " Ben o kadar parayla klip çekerim."dedi.

Hande Yener açıklamalarına "Ben alınteri ile paramı kazanıyorum, o kadar parayı kalkıpta bir çizmeye veremem.Bir kere kullandığın çizmeye o kadar para vermek sadece görgüsüzlük olur." diye devam etti.

Bu sözlerin ardından Demet Akalın'dan nasıl bir açıklama geleceği ise merak konusu oldu ...