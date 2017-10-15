Hande Soral ve İsmail Demirci evlendi ! Soral kardeşlerin dansı ...

Güzel oyuncu Hande Soral ile kendi gibi oyunculuk yapan İsmail Demirci dünyaevine girdi. 2,5 yıldır birliktelik yaşayan ünlü çift sonunda muradına erdi.Çiftin yakın çevresi ve aile yakınlarının katılımıyla görkemli bir düğün gerçekleştirildi.Düğüne çiftlerin yakın dostları da gelirken adeta ünlü akını yaşandı.Düğüne gelenlerin arasında Hakan Baş, Ekin Türkmen, Serken Keskin, Tugay Mercan, Mert Öcal, Çağatay Tosun, Yönetmen Erol Özlevi, Kaan Yıldırım, Ezgi Eyüboğlu, Barış Kılıç ve eşi, Metin Akdülger, Görkem Sevindik, Burak Sevinç, Selen Uçer, Çağdaş Onur Öztürk, Arif Pişkin, Mehtap Bayrı gibi isimler de vardı.

Hande Soral ve Bensu Soral Dansı

Geceye damga vuran olaylardan biride Soral kardeşlerin karşılıklı dans ettiği anlardı.Hande Soral ve Bensu Soral kardeşler karşılıklı ettikleri dans ile yine bütün gözleri üzerlerine topladılar.