Hande Sarıoğlu'ndan annesine duygu dolu mesaj!

Sosyal medya hesabından oryantal dans yaptığı bir videoyu paylaşınca Habertürk'ten ayrılmak zorunda kalan spor spikeri Hande Sarıoğlu, sosyal medyada büyük tartışmalara neden oldu. Dans videosu sonrası kanalın yönetiminden kendisine gelen tepkiler sonrası Habertürk'te sunduğu spor programından ayrılan Sarıoğlu, memleketi Düzce'ye giderek kafa dinlemeye karar verdi. Kendisine gelen tepkilerden yorulan spor spikeri Sarıoğlu vaktini Düzce'deki ailesiyle geçirmeye karar verdi.

"Mediha'nın gönlünün güzelliğini yansıttım"

Annesiyle çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşan Sarıoğlu, duygu dolu bir mesaj paylaştı. Son zamanlarda gündeme oturan Hande Sarıoğlu'nun fotoğrafı çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Annesiyle benzerliği dikkat çeken Hande Sarıoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mediha'nın kızıyım, iyi insan olarak yetiştirildim. Dokunduğum her insana da Mediha'nın gönlünün güzelliğini yansıttım. İyi ki senin kızınım, sen benim en kıymetlimsin annem, tatlı dillim, güler yüzlüm, iyi ki doğdun nur yüzlüm."

Hande Sarıoğlu'ndan tepkilere yanıt!

Oryantal dans videosunu paylaşmasının ardından kendisine gelen tepkilere sert çıkan Sarıoğlu, kovulmasına sevinenlerin cinayete kurban gitmesi ya da başına kötü bir şey gelmesi halinde üzüntü numarası yapacaklarını söyledi.

Bir kanalın ilkeleri yüzünden renkli kişiliğinden taviz veremeyeceğini aktaran Sarıoğlu, 6 yaşından beri dans ettiğini ve bunun hayatının bir parçası olduğunu kaydetti. "Oryantal de yaparım kariyer de" diyen Sarıoğlu, değerlerinden hiçbir zaman vazgeçmediğini dile getirdi. Habertürk'ün yayın ilkelerini bildiğini ve kanalı zor durumda bırakmamak için kendisinin istifa ettiğini kaydeden Sarıoğlu, kanalda yaşanan birçok olaya ses çıkmadığını ama bir dansa katlanamadıklarını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 10:16