Hande Katipoğlu Kimdir? Yaşı, Boyu ve Bilinmeyenleri

Ekranların sevilen yüzü Hande Katipoğlu, 13 Mart 1983 gününde dünyaya gözünü açmıştır. İstanbul’da doğan oyuncu Katipoğlu, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Başarılı ismin aynı zamanda sunuculuk yaptığı da bilinmektedir.

Balık burcu olduğu öğrenilen Hande Katipoğlu’nun boyu 170 cm iken kilosu ise 54’tür. Kahverengi gözlere sahip olan oyuncunun bir de ablası bulunmaktadır.

Küçük yaşlarda ressam olmak isteyen Hande Katipoğlu, renkleri ve resim defterlerini her zaman çok sevdiğini belirtmiştir. Tüm renkleri sevdiğini belirten oyuncu, küçük yaşlarda kendisine ait resim defterleri ve boya kalemleri olmasından çok hoşlanıyormuş. Belki daha varlıklı bir aile olsalardı daha önce deneme şansı bulabileceğini ifade eden Hande Katipoğlu, ressamlığın bir meslek olarak görülmediği için bu işin yapılmasının zor olduğunu belirtti, özellikle daha eski zamanlarda.

Eğitim hayatında ise Bilfen Koleji’nden mezun olduktan sonra Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yüksek eğitim hayatına başlayan oyuncu, bir sene sonra bu üniversitedeki lisans eğitimini yarıda bırakmış ve İstanbul’a dönmüştür. Sonrasında TÜRVAK Sinema/TV Eğitim Merkezi Sunuculuk Bölümü’nü bitiren Katipoğlu, bu eğitiminin yanı sıra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde de oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk olarak 2005 senesinde “Nefes Nefese” isimli televizyon dizisi projesi ile televizyon macerasına adım atan Hande Katipoğlu, Mine karakteri ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Başarılı oyuncunun “Yahşi Cazibe” isimli dizide hayat verdiği “Simge” karakteri ise oyuncunun parlama noktasıdır.

Bir süreliğine sahnelere ve setlere ara verdiğini açıklayan sevilen oyuncu Hande Katipoğlu, bu dönemde içine dönmüş ve dinlenmiştir. Kendini dinlediği sürede kendisi hariç herkesi mutlu etmeye çalıştığını fark ettiğini ifade eden oyuncu, artık o listeye kendi adını da eklemiştir. Aynı zamanda kendini sevmeye başladığını açıklayan oyuncu, bu şekilde daha huzurlu olduğunu açıklamıştır.