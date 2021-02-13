Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den Aşk Dolu Sevgililer Günü Paylaşımı

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve güzel başarı ile devam eden Sen Çal Kapımı sevgililer günü özel sürpriz sahneler ekranları başında seyircileri bekliyor. Birbirlerine dizide olan uyumları ile oldukça yakıştırılan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den yürekleri ağza getirecek bir fotoğraf paylaşımı yapıldı. Mfyapımtv tarafından paylaşılan fotoğrafı Kerem Bürsin alıntılayıp Instagram hikaye kısmında paylaştı. Sevenlerini oldukça heyecanlandıran ve yeni bölümün yayınlanmasını sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler 31 bölümden 14 Şubat'a özel bazı sahneler izleyecek. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oyuncusu olarak yer aldıkları Sen Çal Kapımı dizisinde 14 Şubat'a özel sahneler mevcut. Güzel oyuncu Hande Erçel ve yakışıklı oyuncu Kerem Bursin'in dizide Serkan ve Eda rolünü canlandırmaktadırlar. Bu ikilinin dizide tekrar bir araya gelip gelmeyeceği izleyciler tarafından merak konusu oldu. Serkan tam evlenmek üzereyken kaybolması ve hafızasını kaybetmiş olarak geri dönmesine Eda çok üzüyor. Eda ile Selin'i arasındaki tatlı rekabette 31. bölümde yeni gelişmeler yaşanacak.

Sırf Serkan'a bir şeyler hatırlatabilmek adına oldukça uğraşan Eda, almış olduğu bir karar ile evleneceğini duyurarak Serkan'ı kıskandırmaya çalışacak ama Selin her şeyi öğrenecek. Yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyicilere Hande Erçel ve Kerem Bursin den sürpriz geldi. 14 Şubat'a 1 gün kala yayınlanacak olan dizinin bölümünde bazı romantik sahneler eklendi.

Eda'nın kırmızı balonlar ile Serkan'ın odasına gittiği sahne fotoğrafları sosyal medya üzerinden paylaşılırken izleyiciler ise yeni bölümde bu sahneyi oldukça merak etti. Hande Erçel ve Kerem Bursin'in Instagram hesapları üzerinden paylaşmış olduğu bu fotoğraf dizinin sevenlerine oldukça heyecanlandırdı.

31. Bölümde Neler Yaşanacak?

Eda'nın ani evlilik açıklaması herkesi şaşırtır. Selin ise bu durumdan oldukça memnundur, Eda ise bir oyunun içinde olduğunu farkedip Serkan'ı yeniden kendisine aşık etmek için uğraşır. Serkan durumdan habersiz bir şekilde hayatına devam ederken Eda ise gerçekleştirmek istediği yolda ilerlemeye başlar, Eda planlarını uygularken hiç beklenmedik bir şey ile karşılaşacak. Karşılaşacağı bu sürpriz ise 31. bölümde saklı.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2021, 20:29