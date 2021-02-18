Hande Erçel ve Burak Özçivit Yarışıyor! Arada Ciddi Bir Fark Var

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Sen Çal Kapımı isimli dizide hayat verdiği Eda karakteri ile son dönemlerin en çok konuşulan kadın oyuncularından biri haline geldi. Sosyal medya hesabında da en çok takip edilen 3 Türk olan başarılı oyuncu Hande Erçel, projeleri ile takip ediliyor. En çok takipçisi olan Türk isim Nusret, 33 milyondan fazla takipçiye sahip olan sosyal medya kullanıcısı olarak dikkat çekmektedir. CZN Burak ise 21 milyona yaklaşan takipçiye sahip olurken ikinci sırada yerini koruyor. İki isim ardından Instagram'da en hızlı yükselişi sahip olan ve hayran kitlesine her geçen ay katlayarak arttıran oyuncu Hande Erçel ise en çok takipçisi olan 3. Türk olarak sosyal medya hesabını kullanıyor.

Başarılı oyuncu Hande Erçel 19.3 milyon takipçisi ile ve bir veikinci sırada olan Nusret ve CZN Burak’ın ardından 3. sırada yerini korumaya devam ediyor. Yapılan değerlendirme 10 Aralık 2020 tarihine ait olup Nusret 31.4 milyon takipçiye sahip idi. 18 Şubat 2021 tarihinde ise Nusret'in takipçisi artarak 3.4 milyona ulaştı. Bununla birlikte Nusret gibi şef olan CZN Burak da 10 Aralık tarihinde 17.6 milyon takipçiye sahip olurken güncel olarak ise CZN Burak’ın takipçi oranı 20.8 milyona yükselmiş durumdaydı.

Diğer taraftan bu ünlü iki isim sonrasında Hande Erçel ise en yüksek takipçi sayısına sahip olan oyuncu olarak adını kanıtladı. Sen Çal Kapımı isimli başarılı projede Hande Erçel, Eda isimli karaktere hayat verirken 10 Aralık 2020 tarihinde 17.5 milyon sayıda takipçi tarafından sosyal medya hesabı üzerinden takip ediliyordu. Oyuncunun güncel olarak takipçi sayısının ise 19.3 milyon olduğu anlaşıldı. Başarılı isim Hande Erçel'in ardından ise Kuruluş Osman dizisinin başrolü Osman Bey’i canlandıran Burak Özçivit ise Erçel’den sonraki isim olarak karşımıza çıktı. Ünlü oyuncu Aralık ayında 16.3 milyon sosyal medya takipçisi tarafından takip ediliyordu. 18 Şubat 2021 tarihinde ise güncel olarak Burak Özçivit’in takipçi sayısı 16.7 milyona yükselmiş olarak gözlemlendi. 3. sırada yer alan Hande Erçel'in yükselişi müthiş bir başarıya ulaşırken Burak Özçivit ile takipçi sayıları karşılaştırılan oyuncunun, Burak Özçivit'e oldukça fazla sayıda fark atması ise dikkat çeken bir konu oldu.