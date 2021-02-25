Hande Erçel Kameramanlığa Soyundu! Sette Eğlenceli Dakikalar Yaşandı

Fox TV'nin sevilen dizisi “Sen Çal Kapımı” Cumartesi akşamında seyirci kitlesi ile buluşmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunun birbirleri ile iyi anlaştığı bilinen dizi, kamera önü kadar arkasında da eğlenceli dakikalar yaşamakta. Her hafta yeni bölüm hazırlama ve ekranlara sunma telaşı ile birlikte uyumlu yapıda bulunan oyuncu kadrosu, kişisel sosyal medya hesaplarından sete ait olan anları takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Oyuncuların yaptıkları paylaşımlar takipçilerinden ilgi toplarken ekibin birbirleri ile ne kadar iyi anlaştığını da ortaya koyuyor. Dizinin başrolünde Kerem Bürsin ve Hande Erçel gibi birbirinden başarılı iki isim rol alırken başrol oyuncuları dışında dizinin tüm kadrosu da performansları ile ilgi toplamakta. Oyuncuların sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar ile set arkasında yapılan şakalar ve keyifli anlar gözler önüne seriliyor. Özellikle başrol oyuncuları esprili kişiliklerini kullanarak video ve fotoğraf paylaşımları ile hayatlarından özel anları takipçilerine gösteriyor. Oyuncular tarafından yapılan bu paylaşımlar dizi hayranlarından oldukça büyük bir ilgi görürken, yeni bölüm hakkında sahneler de merak ediliyor.

Dizi setinden paylaşılan son videoda ise Sen Çal Kapımı’nın görüntü yönetmeni tarafından yapılan paylaşımda Eda Yıldız karakterine hayat veren Hande Erçel’i telefonu ile çekip sosyal medya hesabından paylaştı ve Hande Erçel'in kendisini yerinde gözü olduğunu dile getirerek esprili bir paylaşım yaptı. Hande Erçel de etiketlendiği paylaşımı kendi hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Diğer taraftan Serkan Bolat karakterine hayat veren Kerem Bürsin ise daha farklı görüntüler ile takipçilerinin diline dolandı. Anıl İlter oyuncuyu kartopu oynarken çekti ve paylaştı. Kerem Bürsin elinde kar varken oldukça mutlu görünüyordu ve adeta çocuklar kadar mutluydu. Rol arkadaşı Anıl İlter tarafından çekilen fotoğrafı kendi hesabından da takipçilerinin beğenisine sunan Bürsin, mutlu gözüktüğü anları takipçilerine bir kez daha gösterdi.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021, 11:32