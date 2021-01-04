Hande Erçel Instagram'dan Takibi Bıraktı!

Şarkıcı Murat Dalkılıç ve güzel oyuncu Hande Erçel uzun süren ilişkilerinin altı ay önce süpriz bir şekilde sonlandırma kararı aldıklarını söylemişlerdi. Uzun süren ilişkilerini dostça bitirdiklerini söyleyen çift bir süre birbirlerini Instagram'dan çıkarmadan birbirleri ile takipte kaldılarsa da önce Murat Boz, Hande Erçeli takipten çıkarırken daha sonra ise Hande Erçel, şarkıcı Murat Boz'u Instagram hesabından çıkardı.

Ünlü ve başarılı oyuncu Hande Erçel, şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlilik yolunda ilerleyen ve 3 yıl süren ilişkisini geçtiğimiz sene, 2020 yılı yaz aylarında ani bir karar vererek ilişkilerini noktalandırdı. Erçel, ise geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada ise şarkıcı Dalkılıç ile dostça bir şekilde ayrıldıklarını belirtti. Ayrılığın ardından konu ile ilgili herhangi bir açıklamada yapmayan şarkıcı Murat Dakılıç, Hande Erçel'i İnstagram hesabından sildi.

Ünlü şarkıcı Murat Dalkıllıç'ın yaptığı bu hamleden sonra, güzel oyuncu Hande Erçel de uzun ilişki yaşadığı eski sevgilisini Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı. Hande Erçel'in ise, Temmuz ayında başlamış olan FOX'un sevilen dizisi Sen Çal Kapımı adlı dizide rol arkadaşı olan Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı yönünde söylentiler çıkmış ve geçtiğimiz günlerde TV8 ekranlarında yayımlanan sevilen yarışma programı, O Ses Türkiye Yılbaşı programında rol aradaşı olan Bürsin ve Erçel programa konuk oldu. Program boyunca Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in ikisi arasındaki bakışmalar ise izleyenlerin oldukça dikkatini çekmiş ve aralarındaki aşk iddiası ise programdan sonra çığ gibi büyümüştü.

Murat Dalkılıç'ın ise, geçtiğimiz günlerde katılmış olduğu bir programda "İlişkiyi ne bitirir?" şeklinde Dalkılıç'a soru sorulmuş ünlü şarkıcı ise bu soruya şu şekilde yanıt vermiştir, ilişkinin içindeki alevin bitmesi ile ilişkinin biteceğini ifade eden Dalkılıç, ilk önce karşı tarafı düşündüğünü , karşı tarafın ne düşündüğünü merak edip, karşı tarafın ne istediği ise önceliğimdir, diyen ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, yaklaşık olarak üç sene birlikte olduğu kız arkadaşı ile geçtiğimiz yıl, 2020 temmuz ayında yollarını ayırmış olduğu başarılı oyuncu Hande Erçel'e gönderme olarak yorumlanmıştı. Çiftin dostça bir şekilde uzun süren ilişkilerini sonlandırdığı biliniyor.