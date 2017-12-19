Hande Erçel ile Murat Dalkılıç aynı filmde mi rol alacak ?

Sosyal medya hesaplarından boşanacaklarını açıklayan popçu Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur'un iki yıl süren evlilikleri Eylül 2017'de resmen bitti. Yaklaşık 4 ay öncesinde eşi Merve Boluğur'dan ayrılan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın kısa bir süredir güzel oyuncu Hande Erçel ile aşk yaşadığı iddiaları kısa süre içerisinde büyük dikkat çekti.

Magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia da ise Murat Dalkılıç başrolünü oynayacağı, çekimlerine Ocak’ta başlanacak gerilim filminin kadrosuna Hande Erçel’i aldığo söyleniyor.

Star TV’deki ‘Siyah İnci’ dizisinde oynayan Hande Erçel yakın çevresine “Murat ile başrolü paylaşacağım için çok heyecanlıyım” dediği söyleniyor.