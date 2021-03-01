Hande Erçel, Hazal Kaya ve Demet Özdemir Yine Bildiğimiz Gibi! Başarılı Oyuncular Dikkat Çekmeye Devam Ediyor

Türkiye'nin en başarılı oyuncuları arasında bulunan Hande Erçel, Hazal Kaya ve Demet Özdemir yaptıkları paylaşımlar ile her zamanki gibi dikkatleri üzerine çekti. Rol aldıkları yapımlardan oyunculuk performanslarının yanı sıra güzellikleri ile de izleyici kitlesini büyüleyen üç kadın oyuncu, fotoğraflarını hayranlarının beğenisine sundu. Yaptıkları paylaşım ile binlerce beğeni ve yorum alan 3 sevilen isim, hayranlarını habersiz bırakmadı ve gün içinde yaptıklarını anlattı.

Hande Erçel Fox TV'nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı projesinde kadın başrolü canlandırıyor. Cumartesi akşamlarında ekranlara gelen dizide, başarılı oyuncu Eda Yıldız karakterine hayat vermekte. Erçel, sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanıyor. Kerem Bürsin ile partner olan sevilen oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dizinin seyirci kitlesini de ikiye katlamakta. Yaklaşık olarak 20.000.000 takipçiye sahip olan Erçel, sahip olduğu takipçi sayısı ile pek çok ismi de özendirmekte. Aynı zamanda her paylaşımı ile sosyal medyada gündem olan başarılı oyuncu, hayranlarından binlerce ve milyonlarca sayıda beğeni alıyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara devam eden Hande Erçel, aynı zamanda kariyerinde de hızlı bir çıkış yaşadı. Dizisinin yüksek reyting oranlarına ulaşmasının yanı sıra pek çok dergiye röportaj verip kapak kızı olan oyuncu, son olarak Elle Türkiye dergisine kapak oldu. Mart ayının kapak kızı olması ile güzel haberi takipçilerine bilgisine sundu. Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Elle Türkiye dergisi ile işbirliğinin duyuran başarılı oyuncu röportajını okumak ve fotoğraflarını görmek isteyenler için derginin satışa çıktığını haber verdi.

Demet Özdemir de bir diğer başarılı isim. Erkenci Kuş isimli romantik komedi dizisinin ardından Doğduğun Ev Kaderindir ile beğeni toplayan başarılı oyuncu Özdemir, son zamanlarda aşk hayatı ile de magazin gündeminde yer kaplıyor. Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşk oldukça konuşulurken sevilen oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile hayranlarından binlerce beğeni almakta.

Türkiye'nin en güzel kadınlarından olan Hazal Kaya ise her zaman hayranlarını büyülemeye devam ediyor. Son olarak Burak Deniz ile birlikte Bizim Hikaye dizisinde ekrana gelen oyuncu, doğum yaptıktan sonra setlerden ayrı kalmıştı. Pandemi döneminde “Benden Ne Olur?” isimli sinema filminde rol alan oyuncu, son olarak Netflix'te yayınlanacak olan “Pera” isimli dönem dizisi ile seyirci karşısına geçmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çeken Kaya, takipçilerinden beğeni dolu yorumlar aldı.