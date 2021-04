Hande Erçel Hangi İsim ile Pişti Oldu?

Ünlü oyuncu ve son dönemin en gözde isimlerinden olan Hande Erçel sosyal medyada olan takipçi sayısı, hayranlarından aldığı destek ve aşk hayatı ile gündemde yer tutuyor. Ünlü oyuncu Hande Erçel'in hayranları oyuncunun her paylaşımını, her hareketini, neler yaptığını, ne giydiğini ve nereye gittiğini dikkatli bir şekilde inceliyor. Sosyal medya üzerinde en çok takip edilen Türk oyuncular arasında yer alan Hande Erçel, her paylaştığı fotoğraf ile hayranlarından milyonlarca yorum ve beğeni de almakta.

Ünlü ismin son olarak FOX ekranlarında rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisi ile birlikte oyuncunun Instagram hesabındaki takipçi sayısı da ciddi anlamda bir artış gösterdi. Kerem Bürsin ile rol aldığı dizide hayranlarını büyüleyen oyuncu her geçen gün artan hayran kitlesi ile de hayatının tadını çıkarıyor.

Güncel olarak 21 milyonun geçen takipçi sayısına sahip olan ünlü oyuncu Erçel, Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri olan Kerem Bürsin ile geçtiğimiz hafta Maldivler’e gitmişti ve hayranlarının kadrajına yakalanmıştı. Sezon finali yapma kararı alan ve Haziran ayında tekrardan ekrana gelmeye başlayacak olan projenin vermiş olduğu bu ara ile birlikte dizi oyuncuları dinlenmek için beraber tatil yapmaya karar verdi.

Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisi projesinin sezon finali yapma kararı ardından Maldivler'de birlikte tatil yapmaya giden Kerem Bursin ve Hande Erçel’e, Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, eniştesi ve yeğeni Mavi de eşlik etti. Toplu bir şekilde aile olarak gidilen Maldivler tatilinde iki ünlü oyuncunun karşılıklı paylaşım yapmaları da ikisi arasında hali hazırda yapılan aşk dedikodularını iyice güçlendirdi.

Tatil dönüşü ise birlikte el ele yakalanan ünlü çift Hande Erçel ve Kerem Bürsin, bu halleri ile ilişkilerini adeta ilan etmiş oldu. Bunun yanı sıra ünlü oyuncu Hande Erçel, Maldivler tatili sırasında çekilmiş olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı ve giymiş olduğu bikininin daha önce Pınar Deniz tarafından da giyilmesi hayranlarının dikkatini çekti.