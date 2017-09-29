Hande Erçel'e reyting şoku! Siyah İnci çakıldı

Kadrosunda yeni dönemin en çok aranan ismi Hande Erçel, genç kızların yakışıklı prensi Tolgahan Sayışman ve kötü rollerin baş aktörü Berk Hakman'ın rol aldığı Siyah İnci dizisi reytinglerde adeta çakıldı. Hande Erçel'in geçen sezonki rol arkadaşı Burak Deniz ve Hazal Kayalı Bizim Hikaye dizisi reytingleri sallayarak yoluna devam etti.

Hande Erçel çok üzgün!

Reytinglerde ilk bölüm 8 share, 3 reyting alarak 12. sırada yer aldı. Zorlu Perşembe akşamı Siyah İnci dizisi Kara Sevda'ya benzetenler olduğu için çok izlenmediğini de söylendi. Bundan sonra reytingleri nasıl toplar merak ediliyor. ATV ekranlarında Kanatsız Kuşlar ve Kanal D ekranlarında Ver Elini Aşk ciddi izleyici potansiyeline sahip. Bunlara birde Vatanım Sensin eklenince Perşembe akşamları adeta Şampiyonlar Lig igibi zor geçecek duruyor. Sabah reytinglerden sonra sette Hande Erçel'in oldukça üzgün olduğu dile getiriliyor.