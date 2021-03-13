Hande Erçel: Bay J'nin çıkışı gereksizdi!

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlenlediği ödül töreninde "2020 Yılının En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu" ödülüne layık görülen ünlü oyuncu Kerem Bürsin bir de konuşma yaptı. Önceki yılın herkes açısından oldukça zorlu olduğunu kaydeden Bürsin, gelecek daha güzel yılların hayalini kurduğunu aktardı. Ödülünü aldıktan sonra suncu Bay J'nin kendisi hakkında kullandığı ifadeler sonrası şoke olan Kerem Bürsin, salonu apar topar terk etti. Bay J, zorlu şartlarda çalıştıklarını söyleyen Kerem Bürsin hakkında "Kerem Bey zor şartlar altında çalışıyor. Gözleriniz dolacak ama geçen sene bölüm başı sadece 120 bin TL aldı" ifadelerini kullandı.

Bay J özür diledi: Şaka amacını aştı!

Sunucu Bay J, o sırada sadece şaka yapmak istediğini ve Kerem Bürsin'i çok sevdiğini söyleyerek özür diledi. Şakasının amacını aştığını belirten Bay J, "Kerem Bürsin'in bir şakayı ciddiye alacak tipte birisi olmadığını" da sözlerine ekledi.

Magazin basının olayı çarpıttığını ve çok abarttığını söyleyen Bay J, konuşmasının başında oyuncular ve sektör çalışanlarının maruz kaldığı zorlu şartlardan bahsettiğini ancak konuşmasının o bölümünün kesildiğini dile getirdi.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den ilk yorum geldi!

Bay J'nin kendisi hakkında sarf ettiği şoke edici sözlerin ardından ödülün verildiği salondan apar topar ayrılan Kerem Bürsin ile sevgilisi Hande Erçel, Bebek'te objektiflere yansıdı.

Bu tarz bir konuya zaman bile ayırmaya gerek olmadığını kaydeden Bürsin, konunun konuşulacak önemde olmadığını belirtti. Bay J'nin çıkışının gereksiz olduğunu söyleyen Hande Erçel ise "Ben partnerimin kalbini biliyorum" diyerek sevgilisi Kerem Bürsin'e destek verdi.