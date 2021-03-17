Hande Ataizi'nden evlilik açıklaması: Kafamıza eserse!

Ünlü oyuncu Hande Ataizi, son zamanlarda Dinç Aydoğdu ile yaşadığı aşkla gündeme geliyor. Habertürk'ten Onur Aydın'ın yaptığı habere göre; Beşiktaş'taki bir AVM'de objektiflere yansıyan oyuncu ve sunucu Hande Ataizi, özel hayatı ve iş hayatına ilişkin samimi açıklamalarda bulundu.

"Biz zaten bir aile olduk"

Dinç Aydoğdu ile aşk yaşayan Ataizi, "Biz zaten bir aile olduk. O yüzden evlilik biraz ikinci planda kaldı. Ne zaman kafamız rahat olursa o zaman evleneceğiz" dedi. Pandemi nedeniyle bir süredir aşk yaşadıkları Dinç Aydoğdu ile düğünlerini ertelediklerini kaydeden Ataizi, düğünün salgın sonrasına kaldığını belirtti.

"Ne zaman kafamız rahat ederse o zaman"

Evliliği o kadar da önemsemediklerini aktaran Hande Ataizi, zaten bir aile gibi olduklarını vurguladı. Oğlu Leon, sevgilisi Dinç ve kendisinin küçük ve mutlu bir aileye dönüştüğünü belirten Ataizi, evliliğin ikinci planda kaldığını aktardı. Ünlü oyuncu, ne zaman evlenecekleri sorusuna "Ne zaman kafamız rahat ederse o zaman" yanıtını verdi. Pandemiden sonra evleneceklerini aktaran ünlü oyuncu, önce yazın Bodum'da bir süre kafalarını dinleyeceklerini vurguladı.

Camdaki Kız dizisiyle ekrana dönüyor!

Yıllar sonra yeniden ekranlara dönecek olan Hande Ataizi, Kanal D'de yayınlanacak "Camdaki Kız" adlı dizide rol alacak. Burcu Biricik'in başrolünde yer alacağı dizide Devrim Yakut, Selma Ergeç ve Nur Sürer ile birlikte kamera karşısına geçecek Hande Ataizi'nin Cana karakterini canlandıracağını kaydetti.

Çekimlerin son derece iyi gittiğini kaydeden Ataizi, sette üst düzey koronavirüs önlemleri alındığını belirtti. Dizinin senaryosunu görünce heyecanladığını dile getiren ünlü oyuncu, oynayacağı rolün şimdiye kadar oynadığı karakterlerden bir hayli farklı olduğunu vurguladı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 10:07